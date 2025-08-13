El Dax 40 se contagia del ánimo de Wall Street

Hoy reina el optimismo en los mercados financieros europeos, con el Dax 40 alemán subiendo más del 0,5%. Los inversores reaccionan a los resultados de las empresas cotizadas y aguardan la reunión de mañana entre Donald Trump y Vladimir Putin. El calendario macroeconómico de la segunda mitad del día está relativamente vacío, por lo que los inversores se centrarán en la información actual sobre el mercado y la geopolítica.

Volatilidad actual observada en el mercado europeo en general. Fuente: xStation

Noticias de empresas

E.ON (EOAN.DE) registró un alza de casi un 2% en sus acciones tras la publicación de sus resultados del primer semestre de 2025, que coincidieron en gran medida con las expectativas de los analistas: el EBITDA aumentó un 13% interanual, superando el consenso en aproximadamente un 2%. Las sorpresas positivas más significativas provinieron del segmento de redes eléctricas, mientras que el sector minorista tuvo un peor desempeño debido a la normalización de márgenes y las condiciones climáticas.

La compañía mantuvo sus previsiones para 2025 y confirmó su intención de invertir 43 000 millones de euros entre 2024 y 2028, de los cuales 35 000 millones se destinarán al negocio de redes. Los analistas destacan la posición estable de E.ON en el sector de infraestructuras energéticas, clave para la transición energética de Alemania, aunque destacan la elevada inversión de capital, que podría limitar la capacidad de la compañía para reducir su deuda. Las perspectivas también dependen del próximo período regulatorio en el sector energético, que podría influir en futuras decisiones de inversión y en el desarrollo de la compañía.

Las acciones de Novo Nordisk (NOVOB.DK) subieron un 0,33% hoy después de que BNP Paribas Exane elevara su recomendación para la compañía de "Inferior" a "Neutral" y estableciera un precio objetivo de 54 dólares. Los analistas señalaron que el riesgo y el potencial de beneficios están ahora más equilibrados, y que la valoración refleja mejor la situación real de la compañía. Esta decisión refuerza la confianza positiva de los inversores hacia las acciones de la compañía.

Las acciones de TUI (TUI.DE) subieron hasta un 5,4% hoy, alcanzando su nivel intradía más alto en seis meses, después de que la compañía anunciara resultados del tercer trimestre mejores de lo esperado y elevara su previsión de beneficio operativo. El aumento se debió principalmente a la fortaleza del segmento de cruceros, que compensó los resultados más débiles en los principales paquetes vacacionales y en Alemania. El EBIT ajustado ascendió a 320,6 millones de euros, frente a los 268,2 millones de euros previstos, y los ingresos aumentaron un 7,1% interanual hasta los 6.200 millones de euros.

La compañía mantuvo su previsión de crecimiento anual del EBIT del 9-11% y anunció un mayor desarrollo del segmento de Experiencias Vacacionales en el cuarto trimestre gracias a la fuerte demanda. Los analistas señalan tendencias dispares en las distintas líneas de negocio y posibles riesgos relacionados con la economía alemana y el mercado de viajes de larga distancia.

Cotización del Dax 40

El índice alemán, el Dax 40 vuelve a poner a prueba las zonas de soporte establecidas por la media móvil exponencial de 50 días (curva azul en el gráfico). Mientras el Dax 40 se mantenga por encima de estas zonas, la tendencia alcista general a largo plazo se mantendrá. Sin embargo, una ruptura sostenida por encima de la mencionada media móvil exponencial (EMA) de 50 días, que previamente debilitó la tendencia alcista a medio plazo, podría ser crucial para esta recuperación. Fuente: xStation

