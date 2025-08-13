PharmaMar se dispara un 7%: ¿Inicio de una nueva fase alcista?

El renovado interés por Zepzelca (lurbinectedina), el fármaco desarrollado por PharmaMar en colaboración con Jazz Pharmaceuticals, vuelve a estar en el foco de los inversores. La revisión prioritaria concedida por la FDA en junio para su uso combinado con atezolizumab (Tecentriq) como tratamiento de mantenimiento en primera línea para el cáncer de pulmón de células pequeñas en estadio avanzado, sigue generando expectativas de cara a la decisión final del organismo, prevista para el 7 de octubre. A este contexto se suma el sentimiento positivo global, después de que los principales índices estadounidenses alcanzaron máximos históricos en la sesión de ayer, lo que ha generado un efecto contagio en los mercados europeos. Este clima de confianza ha favorecido especialmente a valores ligados a la innovación biomédica y con potencial de crecimiento en EE. UU. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Desde el punto de vista técnico, la cotización de PharmaMar ha superado niveles de resistencia clave, lo que podría haber activado órdenes de compra y alimentado el impulso especulativo.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.