El Dax 40 frena las caídas

Las acciones europeas suben con relativa fuerza durante la sesión de hoy, tras detenerse las caídas iniciadas tras el anuncio de los cambios aduaneros en las importaciones de automóviles a EE. UU. Sin embargo, los inversores esperan con ansias la llegada de mañana, que traerá nuevos cambios, el llamado "Día de la Liberación". El Dax 40 alemán avanza actualmente un 1,3 %, mientras que el CAC 40 francés avanza un 0,90 %. Los datos macroeconómicos más importantes de hoy son los PMI del sector industrial de las principales economías del mundo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Noticias de empresas del Dax 40 Las acciones de Adidas (ADS.DE) suben más del 3% durante la sesión de hoy, después de que Stifel mantuviera sus recomendaciones para las acciones de la compañía con una recomendación de "compra" y un precio objetivo de 280 EUR. A pesar de la incertidumbre geopolítica y los riesgos para la demanda del consumidor, la compañía confirmó todas las previsiones para el año fiscal 2025 publicadas a principios de marzo, incluyendo un crecimiento de dos dígitos para la marca adidas en Norteamérica y Europa. Se espera que las ventas aumenten entre un 5% y un 10% a tipos de cambio constantes en 2025, y que el beneficio operativo (EBIT) alcance entre 1.700 y 1.800 millones de euros. Las acciones de la empresa de software SAP (SAP.DE) suben un 1,4% tras los sorprendentemente buenos resultados y la mejora de las perspectivas de la empresa estadounidense Progress Software, que impulsaron la empresa. Otro aspecto importante es la mejora generalizada de la confianza en las empresas tecnológicas. Las acciones de TUI (TUI.DE) suben actualmente más de un 3,5% después de que Hauck Aufhäuser Investment Banking le otorgara una calificación de "Compra". Cotización del Dax 40 El índice alemán, el Dax 40, avanza un 0,35% hoy intradía y defiende un soporte técnico clave, marcado por la media móvil exponencial (EMA) de 50 días (línea azul en el gráfico) y el mínimo local de consolidación de finales de febrero y marzo. La clave para analizar el posible comportamiento del índice podría ser el comportamiento futuro de la demanda y la oferta en la zona actual (manteniéndose por encima o bajando de ella). Fuente: xStation ¿Cómo invertir en el Dax 40? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax 40, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.