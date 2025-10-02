El Dax 40 lidera las subidas en Europa

La sesión de hoy en Europa se desarrolla con un ánimo positivo. Los principales índices se tiñen de verde, y las mayores subidas se observan en el Dax 40 (1,15%) y en el AEX holandés (+1,35%).
Los compradores no se ven disuadidos ni por las tensiones geopolíticas ni por el prolongado cierre gubernamental en Estados Unidos. Por el contrario, algunos inversores interpretan los problemas fiscales en EE. UU. como un factor que aumenta la presión sobre la Reserva Federal para acelerar los recortes de tipos de interés. Esto alimenta aún más el apetito por el riesgo en Europa y Asia.
Fuente: Bloomberg Finance Lp
Los sectores industrial y de Tecnologías de la Información son los que más suben dentro del Dax 40, mientras que las empresas de servicios públicos registran ligeras caídas.
Cotización del Dax 40
Fuente: xStation5
El gráfico muestra que los compradores han superado con fuerza la zona de resistencia en FIBO 23.6 y se encuentran actualmente detenidos en la última zona de soporte que separa el precio del máximo histórico. Superar la resistencia en torno a 24.530 podría resultar en una prueba en las proximidades del máximo histórico, mientras que rebotar en la resistencia probablemente significará un retorno a la consolidación entre 24.500 y 23.500.
Fortaleza en el Russell 2000 y en metales, máximos históricos en Reino Unido
China muestra disposición para realizar inversiones récord en EE. UU. 🗽
Las acciones de Coinbase superan una importante zona de resistencia 🔔
3 mercados a seguir la próxima semana (03.10.2025)
