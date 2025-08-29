El Dax 40 pierde los 24.000 puntos

Las acciones europeas cotizan a la baja debido a los deslucidos datos económicos alemanes y a la ola de ventas de los bancos en el Reino Unido, impulsada por las renovadas demandas de un impuesto a los beneficios de las entidades crediticias británicas. En agosto, el desempleo en Alemania superó los 3,02 millones, 46.000 más que en julio, el nivel más alto en una década, mientras que la tasa desestacionalizada se mantuvo en el 6,3%. Las vacantes de empleo cayeron a 631.000, 68.000 menos interanualmente, lo que refleja la desaceleración de la demanda laboral. Las ventas minoristas cayeron un 1,5% en julio, también por debajo del crecimiento interanual esperado (2% real, 2,3% estimado). Los precios de importación cayeron un 1,4% interanualmente, en un contexto de débil consumo interno, dificultades económicas derivadas de la incertidumbre global y la guerra en curso en Rusia, que dificulta el impacto de los estímulos gubernamentales. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: XTB Research Entre los grupos que conforman el Eurostoxx 600, el sector financiero registra las mayores pérdidas, ya que los inversores se muestran cautelosos ante la lectura de inflación PCE de hoy en EE. UU., que probablemente marcará la pauta para la reunión de la Fed del próximo 17 de septiembre. El sector tecnológico también experimenta una importante bajada de actividad, lastrado principalmente por la alemana SAP (-1,3%) e Infineon (-2,3%). Solo los valores de energía y bienes de consumo básico resisten al pesimismo generalizado en Europa. Euro Stoxx 600 por sectores. Fuente: Bloomberg Finance LP Fuente: Bloomberg Finance LP Cotización del Dax 40 El soporte clave de los 24.000 puntos corre peligro en el Dax 40. El precio se mantiene ligeramente por encima del límite inferior de la formación de bandera emergente, pero si cierra por debajo de este nivel sin un rebote posterior, podríamos estar ante nuevas caídas para el índice alemán. El RSI se mantiene neutral, acercándose gradualmente a la zona de sobreventa. Fuente : Plataforma de XTB Noticias corporativas del Dax 40 Deutsche Bank ha recibido una multa de 3 millones de dólares estadounidenses por parte de la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong por infracciones regulatorias entre 2020 y 2023. Los problemas incluyen cobros excesivos a clientes, asignación incorrecta de calificaciones de riesgo de productos y omisión de divulgación de vínculos con la banca de inversión en informes de investigación. Las sanciones se basan en los propios informes del banco a los reguladores. Las acciones han bajado un 2,5 %.

Infineon y Delta Electronics ampliaron su colaboración para desarrollar módulos de suministro de energía vertical (VPD) para centros de datos de IA. Aprovechando la tecnología MOSFET de Infineon y la experiencia en diseño de Delta, la solución aumenta la eficiencia, la densidad de potencia y reduce la pérdida de calor. El VPD puede ahorrar hasta 150 toneladas de CO₂ por rack durante tres años, lo que cubrirá las futuras necesidades de IA de 1 MW por rack.

Las acciones de ProSiebenSat suben un 1,2%, prolongando el repunte del 8% de ayer después de que el inversor checo PPF acordara vender su participación del 15,7% a Media for Europe (MFE) de Berlusconi, elevando la participación de MFE a cerca del 60%. Los inversores consideran que una mayor participación representa una oportunidad para obtener ventajas operativas para la empresa alemana de medios.

Rheinmetall cerró un acuerdo de 622 millones de dólares con Rumanía para construir una planta de pólvora de ignición , impulsando así el suministro regional de defensa en medio de la guerra de Ucrania. La construcción comenzará en 2026, durará tres años y empleará a 700 trabajadores. La noticia coincide con la inauguración de la que podría convertirse en la mayor planta de municiones de Europa en el norte de Alemania por parte de Rheinmetall. La acción es la que mejor se ha comportado hoy en el DAX, con un avance de casi el 3,6%.

SoftwareONE recupera casi un 6%, tras la caída posterior a la publicación de resultados de ayer (-7,8%), que se produjo a pesar de superar las previsiones de ingresos con 255,65 millones de CHF (frente a los 250 millones de CHF estimados) y mejorar el EBITDA hasta los 85 millones de CHF, con un aumento de los márgenes de 1,9 puntos. Esta caída se debió a la cautela del mercado ante la saturación del mercado de la nube, aunque la compañía espera una recuperación del crecimiento en el segundo semestre de 2025.

