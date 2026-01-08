El S&P 500 aguanta el temporal

La sesión americana ha abierto con caídas, pero el S&P 500 está aguantando el tipo y los descensos son de alrededor del 0,1% por el buen comportamiento de algunos sectores. Todo ello a pesar de que el informe de costes laborales y productividad ha sido mejor de lo esperado, mostrando brotes verdes sobre una posible caída de la inflación. Además, el mercado ya está a la espera del informe de nóminas no agrícolas (NFP) que se publicará mañana.

Movimientos en el S&P 500

Las compañías de defensa americana están despegando en la sesión de hoy y liderando al S&P 500 después de las presiones de Trump sobre el sector. Sin embargo, más que las críticas, lo más relevante ha sido que pretende incrementar el presupuesto del estado en defensa de 1 billón de dólares hasta los 1,5 billones para el año 2027. Esto supone un gran incremento que pone de manifiesto el nuevo orden geopolítico después de la captura de Maduro. Aunque todavía es pronto para descontar 100% esta afirmación, los inversores empiezan a aumentar expectativas.

Algunas de las que más destacan son Northrop Grumman, L3Harris o Lockheed Martin, con subidas que van desde el 7% hasta el 9%.

Todo ello a pesar de que el sector de semiconductores está teniendo un pobre comportamiento, con caídas de Autodesk o Lam Research. Esto es lo que está provocando que hoy haya cierta divergencia de comportamiento entre el S&P 500 y el Nasdaq 100.

¿Cómo invertir en el S&P 500?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice tenemos el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.