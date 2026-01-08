El DAX 40 no termina de arrancar

Los índices europeos muestran un rendimiento relativamente bajo al inicio de la segunda fase de la sesión bursátil del jueves. El DAX 40 sube tan solo un 0,02%, mientras que el CAC 40 francés baja un 0,23% y el FTSE 100 británico baja un 0,15%. El WIG20 polaco presenta un rendimiento muy bajo, con una caída de casi un 2%. Los mercados esperan los datos de Estados Unidos sobre las solicitudes de subsidio por desempleo, así como el informe del mercado laboral estadounidense del viernes. En cuanto a sectores, destaca hoy la industria de defensa, tras los comentarios de Trump sobre una mayor inversión en armamento.

Fuente: xStation

El DAX 40 continúa su tendencia alcista

Durante la sesión bursátil del jueves, el DAX 40 ha continuado su tendencia alcista y superó la barrera de los 24.780 puntos, mencionada anteriormente, que constituía el principal nivel de resistencia en 2025. Además, el impulso alcista actual, que logró que el contrato superara la media móvil exponencial de 50 días (curva azul en el gráfico) y la de 100 días (curva morada), indica, desde una perspectiva técnica, una tendencia alcista a corto plazo en el instrumento. Mientras el DAX 40 se mantenga por encima de estas barreras de soporte, es probable que la tendencia actual continúe.

Noticias corporativas

Durante la sesión de hoy, las acciones del sector de defensa volvieron a destacar después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, solicitara un aumento del gasto en defensa. Leonardo (LDO.IT) se situó en la cima del índice italiano FTSE Mib, con una subida de casi el 3%.

Fuente: xStation

Vallourec (VK.FR) ha lanzado un programa de recompra de acciones por valor de 200 millones de euros, vigente hasta el 30 de junio de 2026, para cubrir parte de sus warrants de suscripción (BSA) y limitar la dilución tras su ejercicio, y en menor medida para dar servicio a los planes de incentivos para empleados. La compañía también planea pagar un dividendo a cuenta extraordinario en el tercer trimestre de 2026, compuesto por aproximadamente 300 millones de euros procedentes de la venta de BSA y el excedente del 80-100% del efectivo generado en 2025 no asignado a la recompra de acciones. Se espera que la rentabilidad total para los accionistas alcance al menos los 500 millones de euros en 2026, sin que se proponga un dividendo anual para 2025 debido a este pago. La estrategia está en línea con la política de capital de la compañía, que asume un apalancamiento financiero de +/- 0,5x deuda neta/EBITDA y una liquidez superior a los 1000 millones de euros. Philippe Guillemot, presidente y director ejecutivo, enfatizó que este es un paso hacia convertirse en una de las empresas más pro-accionistas del sector.

Associated British Foods (AB Foods; ABF.UK) advirtió sobre un beneficio operativo y un BPA inferiores a los esperados para el ejercicio fiscal debido a la disminución de las ventas de Primark y a los resultados dispares en la división de alimentación. Las acciones de la compañía cayeron hasta un 12%, alcanzando mínimos de nueve meses.