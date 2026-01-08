Nike presentó a finales del 2025 sus resultados del segundo trimestre del 2026 fiscal con algunas métricas muy positivas pero con el mercado concentrándose en China. ¿En qué nos fijamos? ¿Vemos brotes verdes en Nike? Recuerda que Nike es una de las compañías de nuestra Selección de Ideas para invertir en bolsa de XTB.

Brotes verdes en Nike

Los resultados de Nike mostraron un crecimiento del 1% en los ingresos o plano a tipo de cambio constante, aunque la compañía advirtió que en el tercer trimestre esperaban una ligera caída de los ingresos. Sin embargo, es una gran noticia teniendo en cuenta que después de 5 trimestres consecutivos de caídas interanuales en los ingresos, haya conseguido dos trimestres seguidos de crecimiento.

Profundizando en los resultados y lo comentado por la directiva, la región de Norteamérica ya está de nuevo lista para funcionar a pleno pulmón, con un inventario ya saneado y un sentimiento del consumidor sobre el sector que parece que ha mejorado, viendo también los resultados de otras empresas. En concreto, el crecimiento fue del 9%, aunque en parte impulsado por la última ronda de inventario en descuento, la cual no se repetirá en el tercer trimestre. Más allá de las cifras concretas, lo destacable es que el plan Win Now está funcionando y se ha reflejado primero en el mercado donde tiene mayor know-how y el contexto general ha mejorado.

Más allá de Norteamérica, los puntos más positivos son:

El segmento de running crece alrededor de un 20% en todas las economías y ganando cuota de mercado, lo que refleja que los nuevos productos tienen éxito.

Las ventas a través de comercios minoristas crecieron un 8%. Esto demuestra el éxito del cambio de estrategia de Nike, centrándose de nuevo en construir buenas relaciones con las tiendas minoristas. En Norteamérica creció un 24% interanual, lo que reafirma lo comentado anteriormente sobre la especialización del grupo en esta región.

Los pedidos de los productos de Nike Fútbol son un 40% superiores a los del Mundial 2022.

El inventario está saneado en Norteamérica y EMEA

Los modelos “clásicos” cada vez tienen menos peso, lo que reduce la dependencia de la compañía sobre ellos.

Todo ello nos hace pensar que lo peor a nivel general ya ha pasado. Además, creemos que las innovaciones se están acelerando a un buen ritmo y pueden marcar tendencia. Algunos ejemplos son Nike Mind o Milano jacket. Nike Mind son unas zapatillas que se usan para antes del entrenamiento y que incrementan el foco del deportista. Además, son atractivas y es muy probable que también se use como parte de vestimenta. Por su parte, Milano es una chaqueta con sistema Therma-Fit Air que regula la temperatura en función de unas cámaras de aire que se inflan y desinflan para no tener siquiera que quitártela. Esta será usada por el equipo de Estados Unidos en las olimpiadas de invierno, lo que creemos que es un gran escaparate.

Nike Mind

Milano jacket

Problemas en China

Lo que más pesó en el sentimiento de los inversores fue el resultado en China, donde experimentó una caída del 17% de los ingresos y donde además se sigue esperando un pobre comportamiento. La compañía ve aún mucho camino por recorrer y el inventario sigue desfasado. La directiva también lo achaca a la falta de inversión para hacer atractiva la tienda para que el consumidor entre, lo que llevó a la empresa a incrementar descuentos. Ahora, estos descuentos están siendo necesarios para limpiar el inventario, por lo que seguirán durante varios trimestres y esto va en contra del reposicionamiento de la marca. Elliot Hill va a tener ahora una relación directa con los directores generales de cada región y se seguirá poniendo el foco en la creación de historias y en una mejora del posicionamiento en el país, pero desde luego la competencia lo seguirá haciendo difícil.

Otras noticias importantes para la tesis: