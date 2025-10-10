El Dax 40 por detrás del resto de índices europeos 📈

Conclusiones clave Los índices europeos abren con incrementos muy ligeros, a las que no puede sumarse el Dax 40

El Euro Stoxx 50 sube una décima

Siemens y MTU Aero Engines son las empresas más débiles del Dax 40 mientras que Mercedes-Benz y Continental lideran el avance

La volatilidad en los índices bursátiles podría repuntar alrededor de las 16:00, cuando se publiquen los datos de la Universidad de Michigan (EE. UU.) sobre la confianza del consumidor y las expectativas de inflación. Cotización del Dax 40 El Dax 40 está probando la EMA de 50 períodos (línea naranja) en el gráfico horario, que viene respaldada por las reacciones de precios anteriores de principios de julio. Fuente : Plataforma de XTB Fuente: Bloomberg Finance L.P. Precio de la acción de Brenntag Las acciones de Brenntag llevan tiempo cayendo y rondan niveles cercanos a agosto de 2020. A esto se suma que UBS rebaja la calificación de Brenntag a "Venta" y reduce el precio objetivo a 45€ (desde 56€), alegando un deterioro de las perspectivas. Las acciones bajan un 1,15% en estos momentos. Se espera que la débil demanda del mercado final y el exceso de capacidad en la industria química presionen los volúmenes y los márgenes de los distribuidores químicos al menos hasta el primer semestre de 2026, escribió la analista Nicole Manion.

Las previsiones de beneficios para 2025-2027 se han reducido muy por debajo del consenso, ya que UBS prevé un mayor riesgo para las ventas y la rentabilidad. Este pronóstico sugiere un ciclo bajista más prolongado del que el mercado actualmente prevé. Fuente : Plataforma de XTB

