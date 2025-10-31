AbbVie cerca de su mínimo en un mes tras la publicación de sus resultados 📉

AbbVie supera las previsiones de ganancias, pero enfrenta la presión de la desaceleración en las ventas de oncología y estética. Las acciones caen casi un 4% hoy, alcanzando su nivel más bajo desde el 26 de septiembre.

Beneficios: Los beneficios por acción ajustados fueron de 1,86 dólares, por encima del pronóstico de los analistas de 1,77 dólares (FactSet).

Ingresos: Alcanzaron los 15.700 millones de dólares, superando los 15.500 millones esperados.

Perspectivas: La compañía elevó su previsión de ganancias para el año completo, lo que indica confianza en sus operaciones principales.

Puntos débiles: El crecimiento en oncología y estética —incluidos Botox y Juvederm— se desaceleró y no alcanzó las expectativas del mercado.

La debilidad en el sector de la estética puede interpretarse como un indicador del sentimiento de gasto del consumidor, lo que sugiere tendencias cautelosas en la demanda de productos sanitarios no esenciales.

Los segmentos de inmunología y neurociencia de AbbVie registraron un sólido crecimiento de dos dígitos, con un aumento de ingresos del 12 % y el 20 %, respectivamente. Los fármacos estrella Skyrizi y Rinvoq continuaron superando las expectativas, consolidando el liderazgo de AbbVie en tratamientos para enfermedades autoinmunes. El otrora dominante fármaco antiinflamatorio Humira experimentó una caída del 55 % en sus ingresos, hasta los 993 millones de dólares, debido a que los biosimilares, más económicos, siguen erosionando su cuota de mercado tras la pérdida de la exclusividad en 2023. Otras divisiones también tuvieron dificultades:

Oncología: descenso del 0,3 % hasta los 1680 millones de dólares

Estética (Botox, Juvederm): descenso del 3,7 % hasta los 1190 millones de dólares

La debilidad en el sector de la estética —a menudo considerada un indicador del sentimiento del consumidor— generó preocupación entre los inversores sobre las tendencias de la demanda en el gasto sanitario discrecional. Los resultados de AbbVie ponen de manifiesto una transición exitosa de la compañía, gracias a su nueva cartera de fármacos que compensa el descenso de Humira. Sin embargo, la debilidad en oncología y estética afectó al sentimiento del mercado, lo que provocó un fuerte retroceso de las acciones a pesar de las perspectivas positivas y el crecimiento de los dividendos.

Fuente: xStation5