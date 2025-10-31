Las acciones de Tubacex se hunden tras presentar resultados

Tubacex ha presentado hoy sus resultados de los nueve primeros meses de 2025, que no han terminado de convencer al mercado. La firma ha visto cómo sus ventas se reducían un 7,9% con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 525,9 millones de euros, acusadas por la bajada del precio del níquel, la depreciación del dólar frente al euro y la disminución de los volúmenes de actividad, y aunque se aprecia una mejora tanto en el EBITDA como en el beneficio neto, estas métricas no han sido suficientes para despejar las dudas del mercado, que está castigando a las acciones de Tubacex con una notoria caída del 4%. ¿Cuáles son las claves de los resultados?

Principales métricas de los resultados de Tubacex

Ventas: 525,9 millones de euros hasta septiembre (-7,6% interanual).

EBITDA: 84,6 millones de euros (+8,4%), margen EBITDA del 16,1%.

Beneficio neto: 16,7 millones de euros (+17,5%).

Cartera de pedidos: 1.266 millones de euros, impulsada por tubos avanzados y tecnologías exclusivas.

Impacto negativo por precios de níquel y tipo de cambio dólar/euro.

¿Dónde está poniendo el foco el mercado?

A pesar del entorno desfavorable marcado por la debilidad general en todos los sectores de actividad, la compañía ha conseguido mejorar su margen sobre ventas un 16,1%, situándose por encima del objetivo estratégico establecido del 15%, lo que confirma el acierto de su reposicionamiento estratégico y el enfoque en productos con mayor rentabilidad. Además, la firma ha logrado mejorar su EBITDA un 8,4%, hasta los los 84,6 millones de euros, mientras que el beneficio neto ha crecido un 17,5%, hasta los 16,7 millones de euros. Este incremento se debe al fuerte peso de productos de alto valor añadido en la cartera de Tubacex y al acuerdo con ADNOC para usar la tecnología de conexión Sentinel Prime en aplicaciones OCTG en Abu Dabi, que está posicionando a la compañía como referente en tubos premium para el sector energético. La cartera de pedidos se situó en 1.266 millones de euros, con gran presencia de estos productos avanzados. El contrato con ADNOC comenzará a impactar de forma positiva en la producción y el volumen de ventas del cuarto trimestre, lo que da mayor visibilidad para el cierre de ejercicio.

A pesar de la mejora en estas métricas, las cuentas no han convencido a los inversores, que ponen el foco en la disminución de casi el 8% en las ventas con respecto a los 9 primeros meses del 2024, lo que genera dudas sobre el ratio de crecimiento de Tubacex en entornos anticíclicos.

De cara a 2026, la empresa está revisando su estrategia y ha puesto en marcha medidas para preservar los márgenes actuales y recuperar volúmenes en todas sus líneas de negocio, buscando mejorar su limitada capacidad para combatir la incertidumbre macroeconómica. Tubacex insiste en su objetivo de consolidar su posición dentro del nicho de productos premium y mantener la flexibilidad para reaccionar ante la volatilidad de los mercados internacionales.

Opinión del Departamento de Análisis de XTB España sobre los resultados de Tubacex

Desde XTB pensamos que los resultados presentados por Tubacex reflejan una gestión acertada y resiliente en un entorno claramente adverso para el sector industrial europeo, marcado por la debilidad de la demanda y la presión sobre los precios de las materias primas. Que la compañía haya logrado incrementar su beneficio neto en un 17,5% y mantener márgenes EBITDA por encima del 16% a pesar de una caída significativa en las ventas demuestra la eficacia de su apuesta por productos de alto valor añadido y su capacidad de adaptación estratégica. La elevada cartera de pedidos, junto al impacto positivo esperado por acuerdos como el alcanzado con ADNOC, refuerza la visibilidad de cara al cierre de año y apunta a que Tubacex está solidificando su transformación en fabricante premium, a pesar del castigo que sufren sus acciones en la sesión de hoy.

Cotización de las acciones de Tubacex

Las acciones de Tubacex caen un 3,4% tras la presentación de resultados, mientras que en el acumulado del año el precio del título se encuentra en los mismos niveles con los que inició el 2025, rozando los 3,3 euros.

¿Cómo comprar acciones de Tubacex?

