El Dax 40 rebota desde un nivel de soporte clave

Las bolsas europeas abrieron al alza hoy en medio de una temporada de resultados muy activa. El índice Stoxx Europe 600 subió un 0,70%, impulsado principalmente por los sectores bancario, tecnológico y sanitario, mientras que el Dax 40 avanzó más de un 1%. Las acciones de Royal Philips subieron un 9,90% tras elevar su previsión de rentabilidad, mientras que AstraZeneca subió un 3,90% gracias a las sólidas ventas de medicamentos oncológicos. Los mercados también reaccionaron al acuerdo comercial anunciado recientemente entre la UE y EE. UU., que impone un arancel del 15% a la mayoría de las exportaciones de la UE a EE. UU., al tiempo que reduce significativamente los aranceles a los productos estadounidenses. A pesar del acuerdo, Goldman Sachs mantuvo su previsión de crecimiento cero del BPA en Europa para 2025, alegando un impacto macroeconómico limitado. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Noticias de empresas Royal Philips (PHIA.NL) elevó sus previsiones de rentabilidad para todo el año, y ahora prevé un margen operativo ajustado del 11,3% al 11,8%, dado que el impacto de los aranceles resultó menos severo de lo previsto. La compañía también informó un aumento del 1% en las ventas del segundo trimestre, hasta los 4.300 millones de euros, recuperándose de su advertencia anterior de mayo sobre un posible impacto de 300 millones de euros relacionado con los aranceles. AstraZeneca (AZN.SE) reportó un sólido segundo trimestre, con un aumento del 30% en las ganancias antes de impuestos, hasta los 3.130 millones de dólares, y un aumento del 12% en los ingresos totales, hasta los 14.460 millones de dólares, superando las expectativas de los analistas. El beneficio neto por acción (BPA) alcanzó los 2,17 dólares y el EBITDA aumentó un 22%. La compañía reafirmó sus previsiones para 2025, anticipando un crecimiento de dos dígitos en el BPA neto y un crecimiento de un dígito alto en los ingresos. Sika (SIK.CH) informó de un descenso de los beneficios y de las ventas en el primer semestre, con un beneficio neto que descendió a 553,8 millones de francos y unos ingresos que bajaron a 5.680 millones de francos. A pesar de la caída, el grupo químico suizo prevé un modesto crecimiento de las ventas para 2025 en moneda local y reafirmó sus objetivos de crecimiento sostenible y rentable para 2028.. EssilorLuxottica (EL.FR) - Se reportaron ingresos superiores a lo esperado en el segundo trimestre, con un aumento del 7,3% hasta los 7.180 millones de euros, superando las previsiones, gracias a una combinación de precios favorable y al crecimiento del sector de las gafas inteligentes. Sin embargo, los beneficios se vieron presionados por los aranceles estadounidenses y las inversiones en wearables, lo que provocó una caída de 90 puntos básicos en los márgenes de beneficio bruto ajustados del primer semestre. Cotización del Dax 40 El Dax 40 registró un sólido repunte desde la zona de soporte por encima de los 24.000 puntos, subiendo un 1,10% hoy hasta alcanzar los 24.300 puntos. Desde una perspectiva técnica, el índice permanece en una fase de consolidación y se necesita una ruptura por encima del nivel de resistencia de 24.600 puntos para reanudar la tendencia alcista. Fuente: xStation5 ¿Cómo invertir en el Dax 40? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax Alemán, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.



