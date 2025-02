¿Qué son las startups tecnológicas y cómo están impulsando la economía?

Las startups tecnológicas son empresas emergentes que emplean la tecnología para desarrollar nuevos productos y servicios. Estas empresas tienen el potencial de transformar mercados e industrias y se posicionan como una alternativa de interés para los inversores. En este artículo, te contamos qué son y cuáles son sus principales características.

En esta nueva era digital, las startups tecnológicas se han convertido en un motor de la economía global. Estas empresas emergentes, que se caracterizan por su alto potencial de crecimiento y su enfoque en la innovación, transforman industrias y crean nuevas oportunidades de inversión. Pero ¿qué son exactamente? En este artículo, explicamos qué son las startups tecnológicas, cuáles son sus rasgos más característicos y cómo los inversores pueden beneficiarse de su auge. Características clave de las startups tecnológicas Las startups tecnológicas son empresas emergentes que utilizan la tecnología para desarrollar productos o servicios innovadores. En concreto, estas compañías se caracterizan por: Innovación disruptiva . Ofrecen soluciones únicas que transforman la forma en que se realizan procesos tradicionales.

. Ofrecen soluciones únicas que transforman la forma en que se realizan procesos tradicionales. Escalabilidad . Tienen la capacidad de crecer rápidamente con una inversión inicial relativamente baja.

. Tienen la capacidad de crecer rápidamente con una inversión inicial relativamente baja. Modelo de negocio flexible . Se adaptan ágilmente a los cambios del mercado.

. Se adaptan ágilmente a los cambios del mercado. Financiación basada en capital de riesgo . Muchas startups dependen de rondas de financiación por parte de inversores y de fondos de capital riesgo.

. Muchas startups dependen de rondas de financiación por parte de inversores y de fondos de capital riesgo. Enfoque en sectores emergentes . Estas empresas suelen enfocarse en sectores emergentes, como la inteligencia artificial (IA), ​blockchain, fintech, biotecnología o energías renovables.

. Estas empresas suelen enfocarse en sectores emergentes, como la inteligencia artificial (IA), ​blockchain, fintech, biotecnología o energías renovables. Cultura empresarial . Normalmente, tienen estructuras organizativas horizontales. Por ende, fomentan la innovación y la creatividad en sus equipos.

. Normalmente, tienen estructuras organizativas horizontales. Por ende, fomentan la innovación y la creatividad en sus equipos. Uso de datos . Se apoyan en analítica muy avanzada para comprender mejor a los usuarios y personalizar sus servicios.

. Se apoyan en analítica muy avanzada para comprender mejor a los usuarios y personalizar sus servicios. Velocidad de ejecución. Las startups pueden lanzar productos al mercado en cuestión de meses, adaptándose rápidamente a la retroalimentación del cliente. Las startups tecnológicas pueden no solo revolucionar el mercado, sino también convertirse en compañías líderes dentro de la economía global. Empresas como Airbnb o Uber, por ejemplo, comenzaron siendo pequeñas startups tecnológicas y hoy en día son líderes globales en sus respectivos sectores, lo que demuestra el potencial que guardan este tipo de compañías. Ejemplos de startups tecnológicas en España En los últimos años, España se ha convertido en un referente en la creación de startups tecnológicas. De hecho, según los datos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), nuestro país se sitúa como el cuarto país en toda Europa en materia de inversión en startups tecnológicas, con 1.048 inversiones realizadas en este sector entre el año 2000 y 2023. Esta fuerte inversión ha dado lugar a algunas empresas punteras, que han pasado de ser startups tecnológicas a compañías clave dentro de su sector. Entre ellas, algunas de las más populares son: Cabify . Esta plataforma de movilidad compite con gigantes como Uber en mercados hispanohablantes. Fundada en 2011, ha expandido sus operaciones a varios países de América Latina.

. Esta plataforma de movilidad compite con gigantes como Uber en mercados hispanohablantes. Fundada en 2011, ha expandido sus operaciones a varios países de América Latina. Glovo . Especializada en la entrega de comida y otros productos a domicilio, esta empresa destaca por su enfoque innovador en logística urbana, que le permitió alcanzar el status de unicornio en 2019.

. Especializada en la entrega de comida y otros productos a domicilio, esta empresa destaca por su enfoque innovador en logística urbana, que le permitió alcanzar el status de unicornio en 2019. Wallapop . El popular marketplace de compraventa de productos de segunda mano promueve la economía circular y está considerado también un caso de éxito en el mundo de las startups tecnológicas.

. El popular marketplace de compraventa de productos de segunda mano promueve la economía circular y está considerado también un caso de éxito en el mundo de las startups tecnológicas. Typeform. Es una herramienta de encuestas online que destaca por su diseño intuitivo y atractivo y que ya utilizan marcas globales como Apple o Airbnb. Más allá de estas empresas, que ya se encuentran consolidadas dentro de la industria nacional, en España también se pueden identificar multitud de startups tecnológicas en auge, entre las que destacan: Clikalia . Esta startup busca revolucionar el mercado inmobiliario facilitando la compraventa de viviendas en tiempo récord.

. Esta startup busca revolucionar el mercado inmobiliario facilitando la compraventa de viviendas en tiempo récord. Onna . Plataforma de gestión de datos basada en IA para empresas que ayuda a optimizar procesos internos.

. Plataforma de gestión de datos basada en IA para empresas que ayuda a optimizar procesos internos. Bdeo . Esta startup emplea la inteligencia artificial para mejorar procesos en la industria de los seguros, como, por ejemplo, la evaluación de siniestros.

. Esta startup emplea la inteligencia artificial para mejorar procesos en la industria de los seguros, como, por ejemplo, la evaluación de siniestros. Exoticca. Se trata de una startup tecnológica que ha digitalizado la reserva de viajes exóticos, simplificando la experiencia del cliente. Estas compañías generan empleo y, a la par, atraen a inversores internacionales que están interesados en el crecimiento del ecosistema tecnológico español. En este sentido, y según los últimos datos de El Referente, en 2024 el sector startup en España tuvo un impacto económico de 790 millones de euros y 16.023 empleos al año, unas cifras que ponen de manifiesto el potencial de este tipo de compañías para impulsar la economía. Ejemplos internacionales destacados Como es evidente, el tejido empresarial mundial tampoco es ajeno al boom de las startups. De hecho, se calcula que, en todo el mundo, hay más de 150 millones de startups, siendo Estados Unidos el país que aglutina un mayor volumen. Además, los datos de CB Insights revelan que actualmente hay más de 1.200 empresas unicornio, es decir, startups que han conseguido una valoración de más de 1.000 millones antes de salir a Bolsa. Dentro de este enorme tejido empresarial, el sector tecnológico ocupa un papel destacado. En este sentido, algunas de las startups tecnológicas más destacadas a escala mundial son: Stripe . Esta startup ha revolucionado los pagos online con una plataforma simple y eficiente para negocios de todos los tamaños. Actualmente, se trata de un unicornio valorado en 30.000 millones de dólares.

. Esta startup ha revolucionado los pagos online con una plataforma simple y eficiente para negocios de todos los tamaños. Actualmente, se trata de un unicornio valorado en 30.000 millones de dólares. SpaceX . La empresa de Elon Musk, magnate propietario de Tesla o la red social X, entre otras, es un unicornio valorado en 350.000 millones de dólares que está cambiando el paradigma de la industria aeroespacial.

. La empresa de Elon Musk, magnate propietario de Tesla o la red social X, entre otras, es un unicornio valorado en 350.000 millones de dólares que está cambiando el paradigma de la industria aeroespacial. Zoom. Esta aplicación se ha convertido en una solución imprescindible para la comunicación en remoto, especialmente tras la pandemia de la COVID-19. Tras alcanzar el status de unicornio, la compañía dio el salto al mercado bursátil, y actualmente forma parte del índice Nasdaq. Por qué invertir en startups tecnológicas Desde el punto de vista de los inversores, las startups tecnológicas pueden llegar a ofrecer oportunidades muy interesantes de inversión, principalmente por los siguientes factores: Ofrecen un alto potencial de rentabilidad , especialmente si terminan saliendo a Bolsa.

, especialmente si terminan saliendo a Bolsa. Las startups que se afincan en sectores emergentes pueden diversificar y equilibrar carteras de inversión tradicionales.

Abren la puerta a formar parte de revoluciones tecnológicas como la IA o el blockchain y, por consiguiente, a estar en la vanguardia del cambio. Antes de invertir en este tipo de compañías, no obstante, se debe tener en cuenta que las startups no tienen un espacio asegurado dentro del mercado, por lo que corren el riesgo de quebrar. De hecho, y a pesar de que hay empresas emergentes que han conseguido revolucionar el sector y abrirse hueco entre la competencia, los datos de South Summit apuntan a que la vida media de una startup española ronda los tres años, una cifra que pone de manifiesto las dificultades a las que estas compañías se enfrentan para sobrevivir. Por ello, antes de invertir en este tipo de empresas, es importante que los inversores analicen concienzudamente su propuesta de negocio, prestando especial atención a los siguientes factores: Equipo fundador : la experiencia y la visión de los líderes de la compañía son aspectos muy relevantes que pueden determinar el éxito o fracaso de la inversión.

: la experiencia y la visión de los líderes de la compañía son aspectos muy relevantes que pueden determinar el éxito o fracaso de la inversión. Producto o servicio : este debe ser innovador y atractivo para los usuarios.

: este debe ser innovador y atractivo para los usuarios. Modelo de negocio : hay que valorar que sea escalable y sostenible, lo cual aumentará las posibilidades de éxito.

: hay que valorar que sea escalable y sostenible, lo cual aumentará las posibilidades de éxito. Mercado objetivo : se debe valorar que tenga un mercado grande y en crecimiento, puesto que esto aumenta las oportunidades de expansión.

: se debe valorar que tenga un mercado grande y en crecimiento, puesto que esto aumenta las oportunidades de expansión. Riesgos y competencia: hay que comprender cuáles son los competidores a los que se enfrenta la compañía, así como los desafíos a nivel económico, productivo e incluso regulatorio que pueden afectar a su crecimiento. Cómo las startups impulsan la innovación Las startups tecnológicas pueden llegar a ser un catalizador muy importante para la innovación empresarial. Estas compañías están impulsando sectores como el fintech, el biotecnológico o el de la ciberseguridad gracias a sus innovadoras propuestas, y están redefiniendo las industrias tradicionales gracias a su apuesta por la tecnología y el desarrollo de nuevos modelos con los que buscan satisfacer necesidades que aún no han encontrado respuesta dentro del mercado. Gracias a su apuesta por la innovación, estas startups pueden impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías, como ha ocurrido con OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, y la inteligencia artificial, y colaborar con las empresas tradicionales para llevar a cabo su transformación digital, ayudándolas a digitalizar sus procesos y mejorar su eficiencia y experiencia de cliente. Estas compañías también pueden ser de gran ayuda de cara a luchar contra el cambio climático e impulsar el uso de energías verdes y renovables, ya que, al buscar satisfacer problemas no resueltos, pueden apostar por el desarrollo de soluciones sostenibles que pongan el foco en el cambio climático. De igual manera, también pueden dar lugar a nuevas industrias o mercados, tal y como ocurrió con el lanzamiento de Facebook o Google en su momento, e impulsar la creación de nuevos empleos, atrayendo, a su vez, la inversión internacional. Retos de las startups tecnológicas Aunque las startups tecnológicas tienen potencial para transformar e impulsar la economía, estas empresas se enfrentan a varios desafíos que pueden poner en riesgo su crecimiento dentro del mercado. En este sentido, algunos de los problemas más importantes que afectan a la vida de las startups son: Acceso a financiación . Competir por capital puede ser difícil, especialmente en las etapas iniciales, cuando el proyecto aún es tan solo una idea.

. Competir por capital puede ser difícil, especialmente en las etapas iniciales, cuando el proyecto aún es tan solo una idea. Regulaciones . Al igual que ocurre con cualquier otra empresa, las startups también deben cumplir con la regulación de cada industria y geografía, lo cual puede resultar complejo si se carece de experiencia o conocimientos específicos. Contar con asesoramiento legal, en estos casos, puede ser de ayuda, aunque también supondrá un gasto que se deberá tener en cuenta.

. Al igual que ocurre con cualquier otra empresa, las startups también deben cumplir con la regulación de cada industria y geografía, lo cual puede resultar complejo si se carece de experiencia o conocimientos específicos. Contar con asesoramiento legal, en estos casos, puede ser de ayuda, aunque también supondrá un gasto que se deberá tener en cuenta. Competencia global . Las startups suelen enfrentarse a empresas ya consolidadas dentro del mercado que disfrutan de una base de clientes sólida y un buen flujo de capital, lo que puede dificultar su crecimiento dentro del mercado.

. Las startups suelen enfrentarse a empresas ya consolidadas dentro del mercado que disfrutan de una base de clientes sólida y un buen flujo de capital, lo que puede dificultar su crecimiento dentro del mercado. Retención de talento. Conseguir y mantener a profesionales cualificados es un reto constante, especialmente en áreas como la ingeniería de software. Las startups tecnológicas pueden cambiar industrias y abrir nuevos mercados. Estas empresas pueden ser de gran ayuda de cara a impulsar la innovación global y el crecimiento económico de los países, lo que puede resultar de interés para multitud de inversores. Comprender los riesgos a los que se enfrentan, no obstante, será clave a la hora de decantar su apuesta. Invierte SIN COMISIONES en Acciones y ETFs *A partir de 100.000 € al mes, comisión del 0,2% (mín. 10 €). Puede aplicarse un 0,5% de tarifa de cambio de divisa. Invertir implica riesgos. Hazte Cliente

