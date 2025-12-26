¿Qué podemos esperar del precio del Bitcoin?

El precio del Bitcoin ha estado bajo presión en las últimas semanas, con caídas ligadas a salidas netas de ETFs, toma de beneficios tras los máximos del ciclo y mayor incertidumbre macro (ausencia de datos, tipos de la Fed, decisión del BoJ). En las próximas semanas podemos ver rebotes tácticos en soportes clave, pero sin visibilidad total para anticipar una tendencia direccional fuerte.

¿Qué factores han afectado al precio del Bitcoin?

En los ultimos meses, el precio del Bitcoin se está viendo impactado por dos variables clave: las salidas de ETFs y el entono macroeconómico.

Salidas en ETFs y rotación de carteras

En noviembre, los ETFs sobre el Bitcoin registraron salidas netas históricas (en torno a 3.500 millones de dólares), reflejando cierta rotación hacia otros activos. Estas desinversiones forzaron ventas adicionales en spot y añadieron presión bajista. El contexto de días con fuertes reembolsos alternados con episodios puntuales de entradas en el Bitcoin encaja con un proceso de reducción ordenada de exposición institucional más que con pánico minorista. Parte importante del reciente tramo bajista viene de salidas de posiciones institucionales, lo que ha generado "semanas de liquidación" en zonas que el mercado ahora posiciona como soportes clave.

Entorno macro y política monetaria

La capitalización del Bitcoin cayó un 19% en noviembre mientras el mercado descontaba sus dudas con el ritmo y la magnitud de próximos recortes de tipos por parte de la Fed en 2026. Por otro lado, ahora vemos como la política del BoJ puede deshacer parte del carry trade empleado en el yen. La renta variable global ha aguantado mejor, como lo demuestran S&P 500 y Nasdaq 100, lo que sugiere que parte de la corrección en el Bitcoin es específica del ecosistema cripto.

A pesar de las fuertes salidas de noviembre, en diciembre se observan episodios con entradas netas superiores a 500 millones de dólares en ETFs de Bitcoin y Ethereum, generando una formación de precios relativamente estable, lo que indica absorción de demanda pero sin suficiente convicción para romper al alza. La actividad muestra una mejora en las condiciones de liquidez y un desapalancamiento progresivo, apuntando a un tono de optimismo cauteloso bajo la corrección.

Escenarios que se plantean para el precio del Bitcoin

El precio del Bitcoin se encuentra en un punto crítico, preparando el próximo movimiento:

Escenario base: Mercado lateral

Con probabilidad mayoritaria, el contexto plantea un periodo de consolidación con posibles rebotes hacia la zona de 92.000‑98.000$, pero sin ruptura sostenida de máximos mientras no haya un cambio de tendencia en los flujos de ETFs. El foco del mercado seguirá en los próximos mensajes de bancos centrales, datos de inflación y flujos de ETFs. Cualquier sorpresa más hawkish o nuevas oleadas de reembolsos podría presionar al Bitcoin hacia la parte baja del rango o testar soportes críticos.

Escenario alcista: Rebote de ciclo

Una combinación de datos macro benignos (inflación a la baja, expectativas de recortes más claros) y una reactivación de las entradas institucionales en ETFs puede dar pie a un tramo de recuperación que supere incluso los 110.000 euros, en línea con un potencial alcista estructural de hasta 18 meses. Para que este escenario gane probabilidad a muy corto plazo, haría falta ver varios días consecutivos de flujos positivos en ETFs, mejora del sentimiento y ruptura clara por encima de la banda de 93.000-95.000 dólares con volumen creciente.

Escenario bajista: Extensión de la corrección

Si se combinan decepciones macro, más rotación fuera de activos de riesgo y otro tramo de liquidaciones forzadas, el escenario sería de caídas adicionales hacia la zona de 70.000 dólares, que muchos ven como "suelo de ciclo” a defender. En este entorno dominaría un modo de preservación de capital donde los participantes institucionales seguirían reduciendo beta cripto. Pese a ello, estas bajadas aún podrían encajar dentro de un marco de mercado alcista a largo plazo, solo que con una corrección de mayor amplitud.

Cotización del Bitcoin

El precio del Bitocin es en estos momentos de 88.000 dólares y está actuando como soporte mayor (mínimos de consolidación de noviembre). En paralelo, los 82.000 dólares son el soporte crítico asociado al mínimo de las últimas 6 semanas. Mientras el Bitcoin respete la franja de 82.000-88.000, el sesgo de medio plazo se sigue interpretando como corrección dentro de una tendencia alcista, aunque la pérdida clara de esa zona abriría el riesgo de una fase correctiva más profunda hacia niveles de suelo de ciclo. Desde la parte superior, la zona en torno a 92.000‑93.000 ha actuado como punto de pivote y área de fuerte oferta, donde los intentos de rebote han sido vendidos de nuevo, lo que define un rango horizontal amplio con techo en esa zona.

