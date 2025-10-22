El Dax 40 retrocede pero se mantiene cerca de máximos 💡

Los índices bursátiles europeos se mantienen cerca de máximos históricos pese a las ligeras correcciones de hoy, con el Euro stoxx 50 cayendo una décima y el Dax 40 retrocediendo un 0,15%. Los inversores se centran hoy en los resultados trimestrales corporativos, entre los que destacan Hermès, L'Oréal y Adidas.



El Dax 40 cae levemente, abriendo el camino para probar el nivel de soporte clave establecido por la media móvil exponencial de 50 días (curva azul en el gráfico). Esto muestra que, a pesar de los mensajes más favorables en el frente entre EE. UU. y China, los inversores siguen preocupados por la incertidumbre geopolítica o están reanudando el cierre de posiciones largas tras una serie de repuntes largos y dinámicos. La tendencia alcista reciente se sostiene técnicamente por encima de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 100 días.

Noticias corporativas en Europa

Adidas (ADS.DE) registró un tercer trimestre récord para 2025, al tiempo que elevó su pronóstico de beneficio operativo para todo el año. Ajustadas por los efectos cambiarios, las ventas de la marca crecieron un 12% interanual, con ingresos consolidados que alcanzaron los 6.630 millones de euros (frente a los 6.440 millones de euros del año anterior, pero por debajo del consenso de los analistas de 6.710 millones de euros). El beneficio operativo de la compañía aumentó a 736 millones de euros (anteriormente 598 millones de euros), superando claramente las expectativas del mercado (694 millones de euros), con un margen operativo más alto del 11,1% en comparación con el 9,3% del año anterior. El margen bruto mejoró al 51,8%, a pesar de las fluctuaciones desfavorables del tipo de cambio y los aranceles más altos en EE. UU. Para el conjunto del año, Adidas pronostica un crecimiento de los ingresos neutral en divisas de alrededor del 9%, en comparación con el consenso del 10%. Se espera que el beneficio operativo alcance alrededor de los 2.000 millones de euros (frente al rango anterior de 1.700-1.800 millones de euros), lo que refleja el impulso continuo de la marca, unos resultados mejores de lo esperado y las medidas para mitigar el impacto del aumento de los costes de importación a EE. UU. La compañía no ve indicios de debilitamiento de la demanda de sus productos en categorías y regiones clave y se prepara para 2026, que será un año intenso en cuanto a eventos deportivos (los Juegos Olímpicos de Invierno y el Mundial de Fútbol).

L’Oréal (OR.FR) reportó un decepcionante crecimiento de las ventas en el tercer trimestre de 2025, lo que provocó la mayor caída en el precio de sus acciones este año, del 6,3%. El crecimiento orgánico del 4,2% no alcanzó las altas expectativas del mercado y del consenso (4,9%). Tres de los cuatro segmentos principales de productos (excluido el Profesional), no cumplieron las previsiones del consenso. La debilidad del mercado estadounidense y los resultados más moderados en Latinoamérica compensaron la creciente demanda en China, lo que el director financiero de la compañía explica, entre otras cosas, por la dinámica poco óptima de la categoría de maquillaje en EE. UU. y la persistente debilidad de las ventas en el canal travel retail. Europa y el norte de Asia obtuvieron mejores resultados de lo esperado, mientras que África, Oriente Medio y el sur de Asia mostraron un sólido crecimiento de dos dígitos. El director ejecutivo, Nicolas Hieronimus, se mostró cauteloso sobre las perspectivas futuras en China y anunció que la compañía mantendrá su liderazgo en el mercado de cosméticos y continuará incrementando sus beneficios en los próximos trimestres. L'Oréal está dinamizando su portafolio fortaleciendo su segmento de lujo con la adquisición de la marca Creed y asegurando licencias a largo plazo para desarrollar productos de belleza para Gucci, Bottega Veneta y Balenciaga, mientras se prepara para nuevas inversiones, incluyendo posibles inversiones de capital en Giorgio Armani.

