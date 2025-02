El Dax 40 roza los 23.000 puntos

Subidas generalizadas en los principales parqués bursátiles europeos, lideradas por el FTSE MIB italiano (+0,7%) y por el Dax 40 (+0,1%). Cabe destacar que la apertura alemana ha generado un incremento del 0,3% para rozar los 23.000 puntos, pero con el transcurso de los minutos, el ascenso se ha moderado hasta la décima actual de crecimiento. Las disquisiciones técnicas que vayamos conociendo durante el día de hoy con respecto a las nuevas tasas arencelarias que la administración Trump quiere implementar con efecto inmediato contra los automóviles europeos serán clave para el desempeño bursátil del Dax 40. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation Cotización del Da 40 El Dax 40 cotiza en su máximo histórico. Los alcistas intentarán mantenerse por encima del máximo anterior de 22.000 puntos, mientras que los bajistas pueden apuntar a una nueva prueba del nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6%, que coincide con la media móvil simple (SMA1) de 30 días. En caso de una corrección más significativa, podría entrar en juego el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%, que coincide con la media móvil simple (SMA) de 50 días. El RSI está mostrando signos de pérdida de impulso alcista en la zona de sobrecompra, lo que podría indicar cautela. Mientras tanto, el MACD sigue favoreciendo a los alcistas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Noticias corporativas del Dax 40 Rheinmetall (RHM.DE) obtiene un importante contrato logístico para la Bundeswehr - La empresa de defensa alemana ha obtenido un acuerdo marco por valor de hasta 260 millones de euros para apoyar los despliegues de fuerzas militares dentro y desde Alemania. El contrato, que tendrá una duración inicial de tres años con posibles prórrogas hasta 2029, incluye disposiciones para contingencias de defensa y de alianzas. A través de su filial Project Solutions GmbH, Rheinmetall establecerá y operará centros de apoyo a convoyes y áreas de reunión a lo largo de las rutas de marcha, lo que marca su primera asociación industrial en el marco del "Plan de operaciones de Alemania" de la Bundeswehr. La empresa proporcionará servicios integrales que incluyen alojamiento, saneamiento, restauración y seguridad para las fuerzas alemanas y aliadas (OTAN, ONU, UE y estados de la Asociación para la Paz).

Infineon (IFX.DE) lanza controladores de puerta avanzados para vehículos eléctricos y apunta al creciente mercado de la movilidad eléctrica - El fabricante de semiconductores ha ampliado su cartera EiceDRIVER con nuevos circuitos integrados de controladores de puerta aislados diseñados específicamente para vehículos eléctricos. Las soluciones aptas para automoción admiten tecnologías IGBT y SiC, con aislamiento galvánico y transmisión de señales bidireccional. La nueva serie incluye las familias 1EDI302xAS y 1EDI303xAS, capaces de impulsar inversores de hasta 300 kW y más, con funciones de protección mejoradas para el cumplimiento de la norma ISO 26262. Los productos están optimizados para el módulo HybridPACK Drive G2 Fusion de Infineon, lo que respalda la posición de la empresa en el creciente sector de la movilidad eléctrica.

Commerzbank (CBK.DE) firma un importante contrato de arrendamiento de oficinas en medio de desarrollos estratégicos: el banco alemán se ha comprometido a un contrato de arrendamiento de 15 años para un nuevo edificio de oficinas de 52 pisos en Frankfurt , que albergará 3200 lugares de trabajo a partir de fines de 2028. El espacio de 73 000 metros cuadrados ayudará a consolidar el personal que actualmente está disperso por la ciudad. Este desarrollo se produce en un momento en que Commerzbank implementa una reestructuración significativa, que incluye 3900 recortes de empleo principalmente en Alemania, al tiempo que responde al interés de adquisición de UniCredit. El acuerdo de arrendamiento con el prestamista estatal Helaba representa un compromiso notable con el mercado de oficinas de Frankfurt , que se ha enfrentado a los desafíos de las tendencias de trabajo desde casa posteriores a la pandemia.

Los sectores automovilístico y tecnológico europeos se enfrentan a la incertidumbre arancelaria de EE. UU. La indicación del presidente Trump de posibles aranceles del 25% o más sobre automóviles y semiconductores ha introducido nuevas incertidumbres en el mercado antes de las cruciales conversaciones comerciales entre EE. UU. y la UE. Los aranceles propuestos, que podrían aumentar "sustancialmente" durante el año, pueden afectar significativamente a los fabricantes europeos, con un posible período de implementación gradual para que las empresas reubiquen la producción en EE. UU. La visita a Washington del Comisario de Comercio de la UE, Maroš Šefčovič, esta semana adquiere una importancia adicional a medida que el bloque busca claridad sobre posibles exenciones y negociaciones. El anuncio sigue a las recientes medidas estadounidenses para imponer aranceles al acero y al aluminio, y mayores aranceles a las importaciones chinas, lo que aumenta las preocupaciones sobre la escalada de las tensiones comerciales que afectan a sectores industriales europeos clave.

