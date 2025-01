¿Subirá Trump los aranceles progresivamente?

Una de las mayores preocupaciones de las últimas semanas en los mercados financieros está siendo la amenaza de los posibles efectos de las políticas que Donald Trump había prometido adoptar una vez entrara en la Casa Blanca. Entre estas políticas, una de las que mayor preocupación está despertando es la aplicación de aranceles a las importaciones, una medida que continuaría la ofensiva estrategia comercial adoptada por el presidente durante su primer mandato y que podría agitar la economía a escala global. Ahora, los rumores apuntan a que el equipo económico de Donald Trump estaría estudiando aplicar un plan de aranceles escalonado, en el que estos impuestos se aplicarían gradualmente mes a mes. Los asesores de Donald Trump estudian aplicar aranceles graduales Durante la campaña presidencial, Trump propuso aranceles mínimos del 10% al 20% para todos los bienes importados a nivel mundial, y del 60% o más para los envíos desde China. Esto, sumado a su política de inmigración y recortes de impuestos, ha provocado una subida en la rentabilidad de los bonos como pocas veces se ha visto y ha obligado a la FED a cambiar su hoja de ruta. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Sin embargo, parece que el equipo económico que rodea al presidente electo está considerando un aumento gradual de los aranceles comerciales, en una estrategia que podría evitar los fuertes picos de inflación que está ahora mismo descontando el mercado y que implicaría un programa de aranceles en los que estos se incrementarían entre un 2% y un 5% por mes. La nueva propuesta de aranceles del equipo de Trump animan a Asia Esta posibilidad más moderada en la subida de los aranceles está generando un optimismo particularmente alto en Asia, donde la amenaza de gravámenes de hasta el 60% sobre los productos chinos se cierne sobre los mercados. Las acciones chinas, de hecho, subieron esta noche un 2,8%, en su mejor desempeño en un mes. Además, en la sesión de hoy estamos viendo como los rendimientos de los bonos del Tesoro a diez años cayeron dos puntos básicos después de alcanzar máximos de octubre de 2023, un movimiento impulsado por los inversores que redujeron sus apuestas sobre los recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal. Si quieres saber más sobre la situación actual de la renta fija y como poder aprovecharlo, no te pierdas este vídeo









