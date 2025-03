El Dax 40 se desploma y sacude los mercados europeos

Los mercados europeos cotizan a la baja durante la sesión de negociación del lunes. El Dax 40 alemán ha empezado la semana de manera negativa y cae más de un 2%. Hoy no se prevén publicaciones macroeconómicas importantes. Las empresas alemanas reaccionan al anuncio del Partido Verde de que no aceptará una coalición incondicional con la CDU y el SPD en el contexto del proyecto de ley de presupuestos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el mercado europeo en general, estamos viendo caídas en los precios de las acciones de la mayoría de las empresas que representan los principales sectores de la economía. Las excepciones son, entre otras, las empresas automovilísticas y energéticas. Fuente: xStation Cotización del Dax 40 El índice alemán, el Dax 40, cae hoy un 1,75% en términos intradiarios. El soporte más importante para el índice sigue siendo la EMA de 50 días (línea azul en el gráfico) y el área de soporte de la zona de consolidación en casi 21.230 puntos. Técnicamente, el Dax 40 sigue manteniendo una tendencia alcista estable. Fuente: xStation Noticias de empresas Las acciones de Rio Tinto (RIO.UK) cayeron un 0,5% en la sesión de hoy después de que el fondo de cobertura Palliser Capital publicara el lunes una carta al director ejecutivo de Rio Tinto instando a que se tomen más medidas para unificar su estructura de doble cotización tras un informe sobre un desajuste de valoración en Grand Thornton. La diferencia limita la capacidad de Rio Tinto para llevar a cabo grandes fusiones y adquisiciones basadas en acciones y complica la captación de capital social. Las acciones de Allianz (ALV.DE) cayeron después de que el WSJ informara que la compañía estaba en conversaciones para adquirir Viridium en un acuerdo por valor de más de 3.000 millones de dólares. Carl Zeiss Meditec (AFX.DE) ha bajado un 6,7% después de que la acción fuera incluida en la lista de catalizadores negativos de JPMorgan, lo que pone de relieve el continuo bajo rendimiento y las preocupaciones sobre la pérdida de participación de mercado en China y Estados Unidos. Las acciones de la empresa ahora están cayendo por debajo de la EMA de 100 días (línea violeta), que, junto con la EMA de 50 días (línea azul), son puntos de soporte clave para la acción. Fuente: xStation ¿Cómo invertir en el Dax? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax Alemán, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

