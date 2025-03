Dificultades para ampliar el techo de deuda en Alemania📉

El par EUR/USD se desploma despu茅s de que un funcionario del Partido Verde Alem谩n instara a los miembros del partido a votar en contra del proyecto de ley de alivio del freno de la deuda propuesto la semana pasada por el canciller designado Friedrich Merz. La nueva coalici贸n CDU/CSU-SPD no cuenta con la mayor铆a de dos tercios necesaria en el Bundestag para aprobar la ley sin el apoyo de otros partidos. Katharina Dr枚ge, de los Verdes, afirm贸: "Si la CDU y el SPD quieren nuestro apoyo, deben garantizar que las inversiones prioricen el clima y el pa铆s". Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Friedrich Merz est谩 presionando para que se cree un fondo especial de 500.000 millones de euros para infraestructuras y defensa, aflojando el "freno de la deuda" constitucional del pa铆s con el apoyo de la CDU/CSU y el SPD. Esta propuesta se enfrenta a una urgencia debido a los pr贸ximos cambios parlamentarios, la oposici贸n de AfD y La Izquierda y las preocupaciones sobre la disciplina fiscal, a pesar del fuerte apoyo p煤blico a un aumento del gasto en defensa. Cotizaci贸n del euro-d贸lar Fuente: xStation5

