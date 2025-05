El Dax 40 se muestra mixto de cara al final de la semana

Los mercados europeos han abierto a la baja el viernes, con un sentimiento de cautela prevaleciente en toda la región mientras los inversores se distanciaban del optimismo de la sesión anterior. El índice de Alemania, el Dax 40 cayó un 0,29% a 24.024,6, lo que refleja preocupaciones más amplias sobre el impulso económico en medio de la incertidumbre actual sobre la política monetaria y las perspectivas de crecimiento. Este retroceso se produjo después de que el índice alcanzara máximos históricos en la jornada previa, lo que sugiere que los inversores adoptaron una postura más cautelosa tras el reciente optimismo. En contra de la tendencia negativa, el Ibex 35 de España emergió como el valor más destacado de la sesión, subiendo un 1,14%. . El índice de volatilidad VSTOXX subió un 0,82% a 18,53, lo que refleja una mayor incertidumbre del mercado y sugiere que los inversores se están posicionando para una posible turbulencia futura Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Noticias del mercado Las acciones de Bayer ganaron terreno después de que el Comité de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Europea de Medicamentos recomendara una extensión de la etiqueta para su solución inyectable Eylea de 8 miligramos; La opinión positiva, basada en los resultados de los ensayos clínicos Pulsar y Photon, permite intervalos de tratamiento ampliados de hasta seis meses para la degeneración macular neovascular relacionada con la edad y el edema macular diabético, y el gigante farmacéutico alemán espera una decisión de la Comisión Europea en las próximas semanas. Las acciones de Continental cayeron después de que el analista de Jefferies, Michael Aspinall, rebajara la calificación de "comprar" a "mantener", estableciendo un precio objetivo de 80 € que implica un aumento del 4,1 % respecto al último precio; La degradación se produce mientras el fabricante de neumáticos alemán muestra iniciativas de transformación digital en TOC Europe 2025, incluido su sistema de gestión de neumáticos ContiConnect y las soluciones de neumáticos TerminalMaster destinadas a operaciones portuarias sostenibles, y la empresa apunta a una producción neutral en carbono para 2040. Las acciones de Adidas subieron después de que el analista de DZ Bank, Thomas Maul, mejorara la calificación del gigante deportivo de mantener a comprar, estableciendo un precio objetivo de 261 € que implica un aumento del 20% respecto al último precio; La mejora refleja una confianza renovada en la dirección estratégica y el posicionamiento de mercado de la empresa alemana. Las acciones de Deutsche Bank subieron a medida que el prestamista avanza con un importante acuerdo de transferencia de riesgo (SRT) vinculado a una cartera de préstamos corporativos de $ 3 mil millones, vendiendo aproximadamente $ 240 millones en pagarés a través de su programa Craft; La transacción, que abarca préstamos en América del Norte y Europa, respalda el plan del banco de reducir los activos ponderados por riesgo en 25.000-30.000 millones de euros para finales de año, y el director ejecutivo, Christian Sewing, destacó la fuerte demanda de instrumentos SRT a pesar de la reciente volatilidad del mercado. Cotización del Dax 40 El índice alemán DE40 está volviendo a probar su máximo anterior después de alcanzar su ATH ayer, pero se mantiene por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6% y la media móvil simple (SMA) de 50 días, ambos actuando como zonas de soporte clave. Los alcistas buscarán mantener el impulso por encima de los máximos recientes para confirmar la ruptura, mientras que los bajistas pueden intentar llevar el índice por debajo de esos niveles, con la media móvil simple (SMA) de 50 días como objetivo a corto plazo. El RSI está descendiendo justo por debajo del territorio de sobrecompra, lo que indica un posible enfriamiento del impulso alcista. Mientras tanto, el MACD está comenzando a estrecharse, lo que indica cautela ya que la presión de compra puede estar perdiendo fuerza. Fuente: xStation ¿Cómo invertir en el Dax 40?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax Alemán, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.