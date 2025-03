Las bolsas europeas pierden terreno hoy, prolongando la corrección a la baja iniciada ayer. El Dax 40 cae actualmente un 1%. Este descenso puede atribuirse a diversos factores, como la recogida de beneficios por parte de los inversores, la volatilidad en los mercados internacionales o las preocupaciones económicas globales. Además, sectores clave como el automovilístico y el bancario han mostrado debilidad, lo que ha contribuido al retroceso del índice. Los datos macroeconómicos más importantes de hoy son la lectura final del PIB en EE.UU. (4T), las solicitudes de desempleo en EE.UU., los datos de la EIA sobre los inventarios de gas y la decisión sobre los tipos de interés en Noruega. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Distribución de la rentabilidad actual de las empresas del índice Dax 40. Fuente: xStation Noticias de empresas El tema principal de la sesión de hoy en el mercado bursátil alemán son los aranceles impuestos al sector automovilístico. Los analistas de J.P. Morgan han reducido su recomendación para BASF SE (BAS.DE) de neutral a infraponderar. El precio objetivo se fijó en 45 EUR. Un analista de Barclays ha reducido su recomendación para Bayerische Motoren Werke AG (BMW.DE) de igual peso a infraponderar. El precio objetivo se fijó en 73,5 EUR por acción. Symrise (SY1.DE) informó que el dividendo por acción para el año completo no cumple con las estimaciones promedio de los analistas. Dividendo por acción de 1,20 EUR, estimado en 1,23 EUR. El margen EBITDA para 2025 se situará en torno al 21%, también estimado en el 21%. Hennes & Mauritz AB (HMB.SE) registró un beneficio operativo de 1.200 millones de coronas suecas en el primer trimestre, por debajo de los 1.900 millones esperados por los analistas. Las ventas y ganancias de la compañía fueron ligeramente inferiores a lo previsto debido al exceso de inventario, mayores costos de compra y mayores descuentos en ropa. Las acciones de la compañía suben actualmente un 0,5%. Cotización del Dax 40 El Dax 40 cae hoy intradía. El soporte más importante para el índice sigue siendo la media móvil exponencial (EMA) de 50 días (línea azul en el gráfico) y el soporte de la zona de consolidación cerca de los 22.250 puntos. Técnicamente, el Dax 40 mantiene una tendencia alcista estable. Fuente: xStation ¿Cómo invertir en el Dax 40? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax 40, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

