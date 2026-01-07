El DAX 40 sigue despuntando 🚀

Las bolsas europeas operan mixtas este miércoles, mientras los inversores moderan su exposición al riesgo a la espera de una batería de datos clave del mercado laboral de Estados Unidos. El Euro Stoxx 50 registra una caída de 0,3%, presionado por una fuerte corrección en los sectores financiero y energético de la región.

En contraste, el DAX 40 destaca con un alza de 0,35%, superando a sus pares, apoyado en el buen desempeño de las acciones industriales. El impulso llega luego de que Estados Unidos respaldara por primera vez la propuesta europea de garantías de seguridad en caso de un alto al fuego en Ucrania. A esto se suma que Francia y el Reino Unido manifestaron su disposición a desplegar tropas en territorio ucraniano, lo que ha reactivado el optimismo en el sector defensa.

Las farmacéuticas también avanzan, ya que la cautela dominante en la sesión favorece a los valores defensivos.

En sentido contrario, el AEX neerlandés lidera las caídas en Europa, con un retroceso de 0,7%, arrastrado por fuertes ventas en ASML (-1,4%), Shell (-3,8%), ING (-2,4%) e InPost (-6%). El FTSE 100 del Reino Unido sigue la misma tendencia y cae 0,45%, presionado por el mal desempeño de los sectores energético y financiero, con descensos en Barclays (-1,2%) y BP (-3,75%).

Por su parte, el CAC 40 francés también opera bajo presión, con una baja de 0,35%, afectado por salidas de flujos desde el sector lujo, destacando las caídas de Hermès (-1,7%) y Kering (-4,4%).

El DAX 40 sigue de dulce

Los futuros del índice DAX 40 han tenido un inicio de año sobresaliente. El contrato ha entrado en una fase parabólica explosiva, superando el nivel psicológico de 25.000 puntos para alcanzar los 25.186.

El índice cotiza muy por encima de su media móvil exponencial de 10 días (EMA 10 en 24.743), lo que confirma un momentum alcista dominante tras la ruptura técnica. Sin embargo, el RSI ha escalado hasta 72,9, señalando que el mercado se encuentra técnicamente en zona de sobrecompra.

Si bien la tendencia de fondo sigue siendo claramente alcista, en el corto plazo podría ser necesaria una fase de consolidación o un retroceso hacia el nuevo soporte en 24.780, con el fin de normalizar el exceso de momentum antes de retomar nuevas alzas.

Fuente: xStation5

