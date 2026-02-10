Alphabet, la compañía matriz de Google, vuelve a alimentar los rumores sobre una posible burbuja en la inteligencia artificial. No es ninguna novedad que las grandes tecnológicas están acelerando su endeudamiento para financiar proyectos de IA, pero esta vez la matriz de Google ha ido mucho más lejos de lo habitual.

En un mercado donde las empresas suelen emitir bonos a 1, 3, 5 o 10 años, Alphabet anunció ayer una emisión de bonos a 100 años. Este movimiento ha encendido todas las alarmas y plantea preguntas inevitables: ¿qué significa esto para el mercado? ¿Seguirán sus competidores el mismo camino? ¿Podría ser el detonante de una burbuja? ¿Son seguros estos bonos?



Alphabet bajo presión: ¿por qué la compañía necesita financiar su expansión en IA?

Alphabet es la tercera compañía más grande de Estados Unidos por capitalización. Aunque ha sido un referente en innovación durante años, su modelo de negocio fue puesto en duda con la irrupción de la inteligencia artificial, que amenazaba directamente su principal fuente de ingresos: el buscador de Google.

Sin embargo, la empresa ha logrado reorientarse con una rapidez sorprendente, apostando por áreas de mayor crecimiento y reforzando su posición en la carrera por la IA. Este cambio estratégico requiere inversiones masivas: centros de datos, chips avanzados, infraestructura cloud y el desarrollo de Gemini.

Para financiar este ciclo de gasto, Alphabet ha decidido acudir al mercado de bonos, pero lo ha hecho de una forma que ha sorprendido incluso a los analistas más veteranos.

Una emisión histórica: 20.000 millones en siete tramos y un bono centenario

La nueva emisión es una de las mayores de los últimos años. Alphabet logró una demanda récord, recaudando 20.000 millones de dólares en siete tramos, superando ampliamente las expectativas iniciales de 15.000 millones.

Esto demuestra la enorme confianza de los inversores en la compañía, que consideran a Google un prestatario extremadamente seguro incluso a plazos inusualmente largos.

Diversificación por moneda

Alphabet amplió su presencia internacional con bonos denominados en libras esterlinas, francos suizos y dólares estadounidenses. Esto permite a Alphabet acceder a financiación más estable y menos dependiente del mercado estadounidense.

Diversificación por plazos

La emisión incluye tramos de:

3 años

5 años

10 años

25 años

32 años

y un bono a 100 años, el más llamativo de todos.

Este último ha sido el que ha acaparado titulares, ya que los bonos centenarios son extremadamente raros en el sector corporativo y suelen estar reservados para gobiernos.

¿Por qué un bono a 100 años? Qué implica para el mercado y para Alphabet

Una emisión de deuda es una forma de financiación en la que una empresa vende bonos a inversores para obtener dinero hoy, comprometiéndose a devolverlo con intereses en el futuro. Para compañías como Alphabet o Microsoft, es una forma rápida y barata de obtener capital sin tocar su caja ni depender de préstamos bancarios.

El auge de la IA está generando el mayor ciclo de inversión tecnológica de la historia, y las big tech necesitan cantidades colosales de capital. Emitir deuda les permite mantener liquidez, seguir recomprando acciones y aprovechar la enorme demanda de bonos corporativos de alta calidad.

Aunque Alphabet ya había emitido 6.500 millones de euros en noviembre, esta nueva operación marca un salto cualitativo.

La avalancha de deuda vinculada a la IA podría empezar a presionar las valoraciones del mercado, especialmente en los tramos más largos. Los bonos a 100 años suelen estar dominados por gobiernos y universidades; Alphabet se une así a un grupo muy reducido de emisores corporativos.

El anuncio llega apenas días después de que la compañía presentara unas previsiones de gasto para 2026 muy superiores a lo esperado, lo que ya había generado inquietud entre los inversores. Aun así, la acción cotiza plana antes de la apertura, señal de que el mercado está asimilando este nuevo escenario.

El crecimiento del CAPEX en una gráfica

El crecimiento del sector se refleja claramente en la evolución del gasto en capital (CapEx), que no solo aumenta año tras año, sino que además lo hace a un ritmo cada vez más acelerado.

En el gráfico se aprecia cómo el capex de Alphabet no solo crece de forma sostenida en los últimos años, sino que las proyecciones de los analistas, marcadas en amarillo, apuntan a un salto especialmente intenso el próximo ejercicio, cercano al 100% interanual. A partir de ahí, las estimaciones muestran niveles de inversión elevados y estables, reflejo de una demanda de infraestructura para inteligencia artificial que sigue expandiéndose sin señales de desaceleración.

Es importante tener en cuenta que cualquier revisión futura de estas previsiones podría influir en la valoración de la compañía, dado el peso que el capex tiene en su estrategia de crecimiento.

El auge del endeudamiento en la IA: las big tech podrían emitir 400.000 millones este año

Google está apostando con fuerza por Gemini, su modelo de IA avanzada, que ya se está integrando en productos clave como: el buscador, Gmail, YouTube, Google Cloud.

Para los inversores, esto coloca a Google en el centro de la carrera por la IA, un mercado que está redefiniendo el sector tecnológico y moviendo miles de millones en inversión.

El aumento del CapEx está directamente relacionado con:

la construcción de centros de datos,

la compra de chips de IA,

la expansión de infraestructura cloud,

y el desarrollo de Gemini.

Morgan Stanley estima que los grandes hiperescaladores Alphabet, Microsoft, Meta y Amazon, podrían emitir hasta 400.000 millones de dólares en deuda este año, frente a los 165.000 millones de 2023.



