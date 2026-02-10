Resumen de mitad de sesión: Europa avanza con firmeza con Ferrari y Kering entre los valores más destacados.

- Europa avanza con subidas moderadas mientras el mercado se vuelca en los resultados de lujo y automoción.
- Kering vuela un 14% pese al deterioro operativo, impulsada por un dividendo sorpresa y un respiro en Gucci.
- Ferrari vuelve a demostrar músculo con márgenes casi inalcanzables y un libro de pedidos lleno hasta 2027.
- Los metales preciosos se toman un respiro tras el rally, con la plata corrigiendo con más fuerza.
- La atención del mercado gira ahora hacia los datos clave de EE. UU. y los resultados de Coca-Cola, S&P Global y Robinhood
Nos acercamos al final de la primera fase de la sesión europea y, por ahora, las bolsas mantienen un tono positivo, con la mayoría de sectores registrando subidas moderadas.
Fuente: xStation
El DE40 alemán avanza un 0,05%, el FRA40 sube un 0,2% y el ITA40 italiano gana casi un 0,15%.
Los inversores están centrados en los resultados de Kering (KER.FR) y Ferrari (RACE.IT).
Kering: rebote del 14% pese a unos resultados aún débiles
Kering reaccionó con fuerza en el mercado (+14%) tras publicar unos resultados del 4T mejores de lo esperado —especialmente en Gucci— y anunciar un dividendo excepcional de 1 € por acción tras la venta de su división de belleza. Aun así, las cifras muestran un deterioro notable: caída de ingresos, beneficio operativo un tercio menor en 2025, margen operativo en 11,1% y una pequeña pérdida neta en operaciones continuadas. Gucci sigue cayendo a doble dígito (–10% LfL), aunque menos de lo previsto, mientras que YSL y Bottega Veneta compensan parte de la debilidad. Los analistas hablan de “mejora ligera”, pero el verdadero examen llegará en 2026–2027, cuando el nuevo equipo directivo deberá demostrar que puede recuperar crecimiento y márgenes. Más detalles se conocerán en el Capital Markets Day del 16 de abril.
Fuente: xStation
Ferrari: resultados impecables y previsiones aún mejores
Ferrari presentó resultados muy sólidos tanto en el trimestre como en todo 2025:
-
BPA del 4T: 2,49 USD,
-
Ingresos: 2.098 millones USD, ambos por encima de expectativas, con crecimientos del 9% y 13% interanual. En el año completo, los ingresos alcanzaron 7.150 millones € (+7%), el EBIT subió un 12% hasta 2.110 millones €, y el margen operativo llegó a un impresionante 29,5% (EBITDA 38,8%). Destaca el free cash flow industrial, que subió un 50% hasta 1.540 millones €. La compañía mira al futuro con confianza: espera 7.500 millones € de ingresos y un margen EBITDA del 39% en 2026, con un libro de pedidos lleno hasta finales de 2027.
Fuente: xStation
En divisas, el yen japonés sigue siendo la moneda más fuerte del mercado Forex, mientras que la libra y el dólar australiano lideran las caídas.
En materias primas, los metales preciosos se estabilizan tras las subidas de ayer:
-
La plata cae un 1,5%,
-
El oro retrocede un 0,2%.
En la agenda macro del día destacan las ventas minoristas de EE. UU., los datos de exportaciones e importaciones, y los inventarios API de crudo.
En resultados corporativos, hoy presentan Coca-Cola, S&P Global y Robinhood Markets.
