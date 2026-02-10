Las personas que llevamos varios años en los mercados financieros ya conocemos a Elon Musk. Es un genio, pero también ha lanzado muchas promesas vacías en tiempos rídiculos que finalmente o no se han conseguido o se han retrasado mucho. Sin embargo, en esta ocasión también parece estar en lo cierto.

Elon Musk pretende lanzar centros de datos al espacio

Elon Musk pretende lanzar centros de datos al espacio con la nueva compañía resultante de la fusión entre SpaceX y xAI. Empresa que además pretende lanzar a bolsa en este mismo 2026. Según Musk, lanzar satélites al espacio que se alimenten de energía solar, a la vez que se beneficien de un frío espacio, se convertirá en la manera más barata de generar computación de inteligencia artificial.

Sin ser expertos en el tema, estos puntos son interesantes y clave para las declaraciones de Elon Musk. Estos satélites, que se mantendrían en órbita, tendrían acceso no intermitente a la luz solar, lo que le quitaría de intermitencias que podemos tener en la tierra y arreglaría el problema de la alimentación de los centros de datos, que es una de las principales restricciones que ya empiezan a encontrar y preocupan a los expertos. Además, el espacio es eminentemente frío si no tiene exposición al sol, lo que debería ayudar a refrigerar estos centros de datos. Sin embargo, aquí encontramos el primer problema, ya que si se tiene exposición al sol la refrigeración no será para nada fácil debido a las altas temperaturas. ¿Se conseguirá refrigerar estos centros de datos con los mismos sistemas que tenemos en la tierra?

Lo cierto es que si se consigue se solucionaría el riesgo energético. Sin embargo, actualmente el coste del lanzamiento rondaría los 1.000$ por kilo, lo que implica que el coste total sería mayor que el centro de datos terrestre. Según apunta Google, si estos precios caen por debajo de los 200$/Kg, si que empezaría a ser rentable. De momento, hay proyectos para probar estos lanzamientos, y los expertos del sector están seguros de que en los próximos 10 años tendremos centros de datos en el espacio.

¿Qué implicaciones tiene esto para los mercados?

Si esto se cumple, la compañía de Musk tendría gran parte de la cuota de mercado y desde luego sería una de las más beneficiadas. Pero también tenemos contras. En el lado energético, las compañías eléctricas podrían perder una oportunidad de oro, que es la de proveer de energía a unos centros de datos que requieren de mucha de ella. Además, las empresas que han apostado por la fabricación de centros de datos para después arrendarlos podrían ver su tesis de negocio bastante afectada, ya que no solo competiría con los centros de datos terrestres, sino también con los del espacio.