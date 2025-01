El Dax 40 sube medio punto💡

Los 铆ndices burs谩tiles europeos comenzaron la jornada del martes con subidas. El DAX 40 sube un 0,45% en t茅rminos intrad铆a, mientras que el FTSE 100 del Reino Unido avanza un 0,16%. El CAC 40, por su parte, suma un 0,3%. Los inversores esperan hoy los primeros datos de inflaci贸n de Estados Unidos, concretamente el IPP. Junto con el informe del IPC de ma帽ana, estos podr铆an ser los datos que aumenten la volatilidad en los principales mercados financieros. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽 Fuente: xStation Cotizaci贸n del Dax 40 El Dax 40 se recupera tras la ola de pesimismo que se apoder贸 de la sesi贸n burs谩til de ayer. El soporte m谩s importante para el 铆ndice sigue siendo la EMA de 50 d铆as (curva azul en el gr谩fico). T茅cnicamente, el Dax40 sigue manteniendo una tendencia alcista estable. Fuente: xStation Noticias corporativas El mayor productor de az煤car de Europa, Suedzucker (SZU.DE), anunci贸 el martes una p茅rdida operativa trimestral. La empresa inform贸 de una p茅rdida operativa del grupo de 33 millones de euros en el tercer trimestre hasta finales de noviembre del ejercicio fiscal 2024/25, en comparaci贸n con un beneficio operativo de 268 millones de euros en el mismo trimestre del a帽o anterior. Sin embargo, las acciones de la empresa est谩n repuntando en la sesi贸n de hoy, ya que Suedzucker advirti贸 en octubre que sus beneficios del tercer trimestre disminuir铆an, por lo que las cifras publicadas no sorprendieron a los inversores. Adem谩s, la empresa confirm贸 que el beneficio operativo del grupo para todo el ejercicio 2024/25 caer谩 a 175-275 millones de euros desde los 947 millones de euros del ejercicio anterior. Las acciones de Bayer (BAYN.DE) suben medio punto despu茅s de que la compa帽铆a anunciara que est谩 buscando reducir su saldo de deuda general, estimado en 38 mil millones de euros. El plan es reducir la actividad de fusiones y adquisiciones en el corto plazo. Las acciones de British American Tobacco (BATS.UK) caen un 1,8% despu茅s de que Reinet Investments SCA ofreciera vender su participaci贸n del 2% (casi 43,43 millones de acciones) en la compa帽铆a. Por otro lado, la demanda de los inversores supera el n煤mero de acciones en oferta poco despu茅s del inicio de la transacci贸n. Fuente: Bloomberg Financial Lp

