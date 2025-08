El Ibex 35 abre en 14.500 puntos

En la conferencia de prensa de ayer, Powell dejó claro que un recorte de tipos en septiembre solo será posible si la presión inflacionaria disminuye o el mercado laboral se debilita significativamente. Por ello, la publicación del PCE de hoy y el NFP de mañana resultan especialmente importantes. Las expectativas para el PCE apuntan a un aumento intermensual de los precios, tanto para el indicador subyacente como para el principal. Estas cifras no cumplirían las expectativas de los miembros de la Fed. En la sesión asiática hoy ha tomado protagonismo el Banco de Japón (BoJ). La institución mantiene el tipo de interés a corto plazo en el 0,5%, al tiempo que elevaba sus previsiones de inflación subyacente para los ejercicios fiscales 2025-2027. El BoJ se mantiene cauteloso y señala que solo es posible realizar nuevas subidas si los datos económicos y de precios lo justifican. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El Ibex 35 sube un 0,8% en la apertura y ya roza los 14.500 puntos. La sesión viene marcada por los resultados trimestrales, especialmente de BBVA y ArcelorMittal. Empresas que más suben del Ibex 35 El banco vasco ha obtenido un beneficio de 5.447 millones de euros en el primer semestre del año, el mejor de su historia, impulsándolo un 9% frente al mismo periodo del año anterior. Las acciones de BBVA son las más alcistas del Ibex 35 en este momento (+6,1%) Empresas que más bajan del Ibex 35 Por el lado de las caídas del Ibex 35, encontramos a ArcelorMittal (-3,1%) tras comunicar a los inversores el aumento de su beneficio gracias, entre otros factores externos, a la depreciación del dólar. La siderúrgica reconoce un contexto operativo difícil con caída de precios y ventas. Además, ha aumentado su endeudamiento notablemente. ¿Cómo invertir en el Ibex 35? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

