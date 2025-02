El Dax 40 sube un 1,2% impulsado por el optimismo en Europa

El sentimiento de los mercados bursátiles europeos es positivo hoy, en parte como respuesta a las noticias de ayer que indicaban que Ucrania había aceptado un acuerdo propuesto por Estados Unidos en relación con la extracción de recursos. El Dax 40 está subiendo hoy y continuando con su tendencia alcista superando incluso los 22.800 puntos. Se espera que el presidente ucraniano, Zelensky, visite Washington el viernes para firmar el acuerdo. La perspectiva de paz en Ucrania y las señales moderadas del BCE respaldan el sentimiento en las acciones europeas. Sin embargo, todas las miradas estarán puestas en los resultados de Nvidia, que podría dar forma al desempeño de muchas acciones europeas como Siemens AG y ASML en las próximas sesiones de esta semana. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cotización del Dax 40 El Dax 40 cayó por última vez por debajo de la EMA200 entre julio y agosto; hoy se cotiza más del 20% por encima de ella y continúa su tendencia alcista. En el gráfico horario, vemos que el índice se mueve dentro de un canal de precios ascendente. La caída se aceleró cuando el precio alcanzó el límite superior del canal de precios, pero finalmente encontró un fuerte soporte y la caída se detuvo firmemente. Fuente: xStation5 Munich RE aumenta sus beneficios Munich Re, la compañía de reaseguros, confirmó el miércoles su previsión de beneficios para 2025, tras superar claramente sus objetivos anteriores para 2024. El grupo registró un beneficio neto de 5.700 millones de euros, frente a los 4.600 millones de euros de 2023. Anteriormente, la empresa había proyectado un resultado de 5.000 millones de euros para 2024. En un comunicado de prensa, Munich Re señaló que este es el cuarto año consecutivo en el que supera sus propias previsiones. Para 2025, la empresa anunció un objetivo de ventas de 6.000 millones de euros, lo que abre la puerta a la especulación de que podría haber vuelto a "subestimar" su potencial de negocio, con expectativas de un crecimiento de los beneficios interanual de alrededor del 5%. En cuanto a los resultados financieros, Munich Re prevé que el impacto negativo de los incendios de enero en Los Ángeles ascenderá a unos 1.200 millones de euros. Su competidor Hannover Re estimó que los incendios causarían pérdidas de 700 millones de euros. Los inversores se alegraron de que Munich Re aumentara su dividendo y anunciara un programa de recompra de acciones. El beneficio operativo también aumentó hasta los 7.970 millones de euros, muy por encima de las previsiones. Según la empresa, los incendios de EE. UU. "fueron con diferencia las mayores pérdidas relacionadas con incendios en la historia de la industria aseguradora". Sin embargo, la empresa añadió que todavía no es posible realizar una estimación exacta de las pérdidas. Un canal de precios ascendente similar se puede ver en el gráfico diario al observar las acciones de Munich Re.Fuente: xStation5 ¿Cómo invertir en el Dax? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax Alemán, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

