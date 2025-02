La victoria de Friedrich Merz impulsa al Dax 40

The benchmark resumes the post-election rally and returns to historical highs 📈 La sesión del miércoles en los mercados europeos ha devuelto la euforia a las cotizadas. El Dax 40 ha subido un 1,2%, lo que le permite regresar a sus máximos históricos. La razón de estas fuertes ganancias es la mejora del sentimiento del mercado tras las recientes ventas masivas (sobre todo en Estados Unidos), pero el índice local sigue beneficiándose de los resultados de las elecciones al Bundestag. ¿Qué defiende Friedrich Merz? El nuevo canciller, Friedrich Merz, es ampliamente considerado en los medios como un representante del sector financiero. Merz trabajó como juez y más tarde como abogado en la prestigiosa firma Mayer Brown LLP, centrada principalmente en el servicio a fondos de inversión y grandes corporaciones. También ocupó altos cargos en BlackRock Alemania y HSBC Trinkaus & Burkhardt y formó parte de los consejos de administración de EY Alemania, Borussia Dortmund y Deutsche Börse. Sus fuertes vínculos empresariales dan esperanzas de que las nuevas políticas de Alemania apoyarán a las empresas locales y, en última instancia, ayudarán a estimular la atribulada economía alemana. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Merz aboga principalmente por reducir los impuestos sobre la renta y las empresas. Igualmente importantes son sus audaces promesas de desarrollar la inteligencia artificial y convertir a Alemania en un centro atractivo para las empresas emergentes innovadoras. El nuevo canciller también pretende reformar la ley de la deuda alemana, que limita la cantidad de deuda que el gobierno puede asumir. Esto es particularmente crucial ahora que el espectro de una desaceleración económica a largo plazo se cierne sobre Alemania, y la liberación de nuevos fondos podría ayudar a superar los desafíos económicos actuales. El Dax 40 sube El índice alemán Dax 40 ha subido un 1,17% hasta los 22.830 puntos, con unas ganancias totales en la primera parte de la semana del 2,56%. El catalizador inmediato fue, por supuesto, los resultados electorales del domingo, que redujeron la incertidumbre de los inversores. El índice se ha recuperado casi por completo de la corrección de la semana pasada. El nivel de resistencia más cercano está justo por debajo de los 23.000 puntos, al que se está acercando ahora el índice. En el lado negativo, la zona de soporte más cercana está por encima de los 22.000 puntos, donde se detuvieron las caídas de la semana pasada.



