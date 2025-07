El Dax 40 sufre una ligera corrección

El martes en las bolsas europeas se presenta dispar, a pesar de que el sentimiento en Estados Unidos es extremadamente positivo. La mayoría de los índices del Viejo Continente han bajado alrededor de un 0,15%, como es el caso del Dax 40. Los precios actuales de los principales contratos en los índices europeos son los siguientes: Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation Volatilidad observada actualmente en el mercado europeo en general. Fuente: xStation Noticias del mercado A pesar del sentimiento dispar en el mercado bursátil europeo, un sector destaca en términos de crecimiento: las acciones tecnológicas, que han ganado valor gracias a los planes de Nvidia Corp. de reanudar las ventas de chips de IA H20 a China tras recibir apoyo de Washington. Las acciones de ASML Holding (ASML.NL), ASM International (ASM.NL), BE Semiconductor (BESI.NL) e Infineon (IFX.DE) subieron bruscamente y los futuros del Nasdaq se dispararon. Fuente: xStation Las acciones de Ericsson (ERICB.SE) cayeron aproximadamente un 4% después de que la compañía reportara ventas del segundo trimestre por debajo de las expectativas del mercado, con una caída interanual del 6% en las ventas netas, a pesar de lograr un crecimiento orgánico del 2% y mejores márgenes de beneficio. Las acciones de Orsted (ORSTED.UK) subieron un 7% después de que Morgan Stanley elevara su calificación a "Sobreponderar". Los analistas destacaron la disminución del riesgo en el segmento de energía eólica marina estadounidense, una mejor relación riesgo-recompensa y una valoración atractiva. El banco elevó su precio objetivo y enfatizó que la preocupación por proyectos problemáticos en Estados Unidos se había reflejado excesivamente en el precio, considerando el potencial alcista a medida que avanzaban proyectos clave. Las acciones de L'Oréal (OR.FR) cayeron un 0,1% después de que Barclays rebajara la calificación de la acción de "Sobreponderar" a "Infraponderar", reduciendo su precio objetivo y citando un rendimiento más débil en comparación con otras compañías de cosméticos, la intensificación de la competencia y los desafíos estructurales del mercado. Las previsiones actuales apuntan a una desaceleración del crecimiento comparable durante los próximos dos años, y la casa de bolsa destaca la presión en Estados Unidos y China y la cambiante dinámica del comercio electrónico. Cotización del Dax 40 El índice alemán, el Dax 40, bajó un 0,21 % durante la sesión de hoy, aunque se mantiene por encima de la zona de soporte establecida por la media móvil exponencial de 50 días (curva azul en el gráfico). Mientras el D40 se mantenga por encima de esta zona, la tendencia alcista general se mantendrá estable (según lo determinado por las medias móviles exponenciales). El indicador RSI de 14 días regresa a alrededor de 56 puntos (valores cercanos a la media estadística de las últimas 14 sesiones, aunque con una ligera desviación al alza). Fuente: xStation ¿Cómo invertir en el Dax 40? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax Alemán, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.