Las acciones de Nvidia suben más de un 3% antes de la apertura del mercado tras conocerse que el gobierno de Estados Unidos aprobará su solicitud para vender el chip H20 a China. Este giro inesperado podría tener un impacto significativo en los ingresos de la tecnológica, especialmente en su división de centros de datos. Nvidia y las restricciones de Estados Unidos a China Para adaptarse a las restricciones comerciales impuestas por Washington, Nvidia diseñó el chip H20, una versión menos potente que sus modelos de alta gama. Estas limitaciones fueron endurecidas en abril por la administración Trump, exigiendo permisos especiales para exportar tecnología avanzada a China. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El CEO de Nvidia, Jensen Huang, se reunió recientemente con el presidente Donald Trump y actualmente se encuentra en Pekín participando en una conferencia oficial. Poco después del anuncio del Gobierno de Estados Unidos, Huang apareció en la cadena estatal CCTV, confirmando que la compañía ya cuenta con la autorización para comenzar los envíos del chip H20 al país asiático. ¿Cuál fue el impacto de las restricciones en Nvidia? En mayo, Jensen Huang afirmó que la prohibición de ventas del chip H20 tuvo un impacto negativo estimado en 10.500 millones de dólares en los ingresos de Nvidia durante los trimestres de abril y julio. La nueva aprobación, no obstante, podría revertir parte de esas pérdidas. Se estima que Nvidia podría recuperar entre 4.000 y 5.000 millones de dólares solo en el segundo semestre, además de los 8.000 millones de dólares en pedidos pendientes durante el segundo trimestre. Esto supone un impulso significativo para su negocio de centros de datos, uno de los pilares clave de su crecimiento actual. Nvidia, clave para el desarrollo de la IA en China La reactivación de los envíos del H20 también beneficia a empresas chinas como DeepSeek y Alibaba Group, que necesitan hardware de alto rendimiento para expandir sus proyectos de inteligencia artificial. A pesar de los avances locales liderados por Huawei, muchas compañías siguen prefiriendo la potencia de las GPU de Nvidia para entrenar modelos de IA avanzados, como los que compiten directamente con OpenAI. Valor de mercado récord para las acciones de Nvidia A nivel bursátil, las acciones de Nvidia han subido un 22% en lo que va de año, después de una corrección de hasta el 30% en abril. La empresa ha alcanzado un hito histórico, al convertirse en la primera compañía en superar los 4 billones de dólares en capitalización bursátil, siendo un 30% más valiosa que todo el índice DAX 40. La gran incógnita que queda es: ¿cuánto tiempo tardarán las acciones de Nvidia en alcanzar los 5 billones de dólares?



