El Dax 40 supera los 24.200 puntos 📉

Conclusiones clave El Euro stoxx 50 crece un 1%

Las acciones europeas suben en bolsa, impulsadas por el optimismo en torno a las perspectivas presupuestarias de Francia y el sólido rendimiento de las acciones defensivas. El primer ministro francés, Lecornu, superó dos votos de confianza en el parlamento, lo que mejoró la confianza al comienzo de la jornada. La subida inicial del Cac 40 se ha visto reducida por una fuerte caída de las acciones de BNP Paribas. El apetito por el riesgo también mejoró después de que Washington y Pekín adoptaran una postura más conciliadora en materia comercial, mientras que la preocupación en torno a los bancos regionales va a menos. El Euro Stoxx 50 sube un 1%, hasta los 5.662 dólares, liderado por los sectores industrial y tecnológico, mientras que los bienes de consumo básico y el inmobiliario se quedaron rezagados. Fuente: Bloomberg Finance L.P. Cotización del Dax 40 El Dax 40 sube un 1,5% para superar los 24.200 puntos. Las pérdidas del viernes se han recuperado por completo, formando una larga mecha inferior que, junto con la vela alcista de hoy, indica una fuerte demanda y la posible continuación de la tendencia alcista. El soporte más cercano para los alcistas se encuentra justo por debajo de los 24.000 puntos. Fuente : Plataforma de XTB

