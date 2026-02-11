El NFP sorprende al alza y enfría las expectativas de recortes de la Fed.

El informe de nóminas no agrícolas (NFP) mostró un aumento de 130.000 empleos, casi el doble del consenso del mercado. Cabe destacar que las expectativas estaban muy dispersas: aunque pocos anticipaban una lectura por encima de 100.000, varias instituciones incluso habían pronosticado una contracción del empleo. Aunque enero es tradicionalmente un mes volátil sujeto a diversos ajustes técnicos, este informe sugiere un mercado laboral fundamentalmente robusto, a pesar de los recientes puntos débiles en otros datos.

Además, la tasa de desempleo, derivada de una encuesta separada a los hogares, cayó inesperadamente hasta 4,3%.

Estas cifras tan sólidas están reconfigurando las expectativas sobre el próximo movimiento de la Fed. Los mercados monetarios ahora descuentan el primer recorte de tipos para julio, incluso aunque en junio la Fed ya estará bajo el liderazgo de Kevin Warsh, quien teóricamente es percibido como más favorable a tipos más bajos.

El S&P 500 se acerca a territorio de récord

Las acciones retomaron su trayectoria alcista hoy tras una breve pausa en la sesión anterior. El avance está impulsado principalmente por un renovado optimismo en torno a las grandes tecnológicas.

El S&P 500 está probando el umbral de los 7.000 puntos, ignorando en gran medida la menor probabilidad de recortes inmediatos de tipos y favoreciendo una visión más positiva del crecimiento económico estadounidense.

Un cierre diario por encima de los 7.000 puntos probablemente despejaría el camino hacia nuevos máximos históricos, especialmente con la mirada puesta en los resultados de Nvidia dentro de dos semanas. Por el contrario, no mantener este nivel podría desencadenar un retroceso hacia el retroceso de Fibonacci del 23,6% de la última onda bajista.

Compañías Destacadas

El sentimiento se ha vuelto positivo para los gigantes tecnológicos estadounidenses tras la ligera corrección de ayer. Nvidia lidera el rally, subiendo más de 1%, seguida por avances sólidos en Amazon, Microsoft y Meta (todas alrededor de +0,5–0,6%). Apple y Tesla registran ganancias más moderadas.