El DAX sube tras la pausa del viernes 💡

Los índices europeos registran importantes ganancias durante la primera fase de la sesión del lunes: el Eurostoxx 50 sube un 0,56 %, el DAX 40 un 0,32 % y el CAC 40 un 1 %. El sentimiento positivo de hoy se debe a un repunte general tras la ola de ventas de la semana pasada.

Volatilidad actual observada en el mercado europeo en general. Fuente: xStation

Fuente: Plataforma de XTB Gráfico diario del DAXFuente: Plataforma de XTB

Hoy, el DAX intenta recuperar terreno tras la caída del viernes. Sin embargo, esto no cambia el hecho de que el impulso alcista actual, que logró impulsar al índice por encima de la media móvil exponencial de 50 días (curva azul en el gráfico) y la media móvil exponencial de 100 días (curva morada), indica, desde una perspectiva técnica, una tendencia alcista a corto plazo en el instrumento.

Noticias de empresas europeas

Kongsberg Defence & Aerospace (KOA.NO) ha obtenido un contrato a precio fijo por valor de 240 millones de dólares del gobierno estadounidense para la producción y entrega de misiles Joint Strike para la Fuerza Aérea estadounidense. El contrato incluye, entre otras cosas, conjuntos completos de misiles con contenedores, equipos de prueba y componentes de apoyo, y está previsto que se complete a finales de noviembre de 2028. A pesar de estas noticias positivas y del mayor fortalecimiento de la cooperación en materia de defensa entre EE. UU. y Noruega, las acciones de Kongsberg cayeron casi un 3% hoy en la Bolsa de Oslo.

Esto se debe principalmente a la debilidad general de las empresas de defensa en Europa, tras informes de que Zelenski ha señalado que Ucrania podría aceptar garantías bilaterales de seguridad de EE. UU., Europa y, entre otros, Canadá y Japón, como sustituto del objetivo a largo plazo de la unión a la OTAN, siempre que actúen de facto como Artículo 5 de la alianza y eviten otro ataque ruso. Según informes, se celebró en Berlín una reunión de más de cinco horas con la delegación estadounidense, que incluía a los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner. Durante la reunión se discutió un plan de paz de 20 puntos, así como cuestiones económicas y de seguridad, y las conversaciones continuarán. Zelenski enfatiza que la hoja de ruta del acuerdo no satisfará a todos, pero debe garantizar que Rusia no pueda iniciar otra guerra tras su firma, mientras que Rusia ya ha señalado que algunas de las propuestas, especialmente las relativas a territorios como Crimea, le resultan "absolutamente inaceptables".

Fuente: XStation

KBW elevó su recomendación para BNP Paribas (BNP.FR) de "infraponderar" a "neutral/en línea con el mercado", destacando las decisivas medidas del consejo de administración para acelerar la acumulación de capital. Los analistas destacaron que la atractiva valoración limita el posible riesgo de caída, a pesar de la persistente preocupación. La subida de hoy del precio de la acción del banco puede vincularse a este cambio de actitud por parte de la casa de valores.

Berenberg elevó su precio objetivo para Bayer (BAYN.DE) de 30,40 € a 41 €, con la expectativa de que las disputas legales en torno al glifosato se resuelvan definitivamente a finales de 2026. Los analistas señalan que una serie de acontecimientos positivos en 2025, incluida la recomendación del Abogado General en el caso Durnell, ha mejorado significativamente las posibilidades de que Bayer obtenga un resultado favorable. Además, destacan menores riesgos en el segmento farmacéutico, un entorno de precios favorable en EE.UU. y una reducción de las provisiones para litigios de 8.000 millones de euros a 5.000 millones de euros, lo que respalda sus previsiones de beneficios.