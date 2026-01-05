Venezuela no es un país importante para las compañías del Ibex 35, y es que la economía del país lleva años sufriendo hasta el punto que su PIB a precios constantes ha caído un 70% desde 2010, cuando alcanzó su nivel más alto. Sin embargo, hay algunas empresas del Ibex 35 que todavía tienen negocio en la región. Os recordamos que podéis ver la tesis del Ibex 35 pinchando aquí.

Telefónica y Repsol, pendientes de Venezuela

Repsol

Las acciones de Repsol no reaccionan demasiado en el día de hoy, pero es la compañía española que más se está jugando en Venezuela. En el 2024 la empresa reportó que produjo de media unos 67.000 barriles de petróleo al día, lo que daría como resultado alrededor de un total de 24 millones de barriles. Esto supone alrededor del 12% de la producción total de ese año, además de que sobre el 14% de las reservas de la compañía se ubican en ese país. Sin embargo, hay que señalar que Repsol opera en el país a través de dos empresas conjuntas, como son PQQ (posee el 40%) y Cardón IV (50%), por lo que en lugar de los ingresos, en su cuenta de resultados tan solo aparece la parte del beneficio que le corresponde, que en el 2024 fue de 230 millones de euros, el 13,1% del beneficio neto total de la compañía. Por tanto, sí que podemos decir que Venezuela es una parte material del negocio de Repsol, a pesar de que se pasaba por alto por las pérdidas obtenidas en otros años y la incertidumbre de la región. En cualquier caso, que Estados Unidos quiera poner en marcha la industria petrolera en Venezuela no significa que esto sea una buena noticia para Repsol, ya que habrá que ver las estructuras de propiedad que propone Trump y si respeta estas empresas conjuntas. En definitiva, a medio plazo debería suponer una buena noticia para la compañía.

Telefónica

Para Telefónica Venezuela es una región relativamente importante, teniendo en cuenta que tanto en 2023 como en 2024 consiguió un beneficio antes de impuestos positivo de 101 millones de euros y 212 millones de euros respectivamente. Esto contrasta con las pérdidas de la empresa en 2023 y los 198 millones de euros de beneficios antes de impuestos del 2024. Sin embargo, la compañía ya anunció el año pasado que quiere salir de la región para centrarse en otras regiones más estratégicas. En ese sentido, la captura de Maduro puede facilitar la venta del negocio en la región. Concentra alrededor del 50% de la cuota de mercado, por lo que en un nuevo contexto con una economía algo más desarrollada y sobre todo mayor respeto a la propiedad privada, es probable que Telefónica pueda sacar una buena tajada del negocio.

¿Qué pasa con el resto de empresas del Ibex 35?

Aunque compañías como Inditex, Mapfre o BBVA también tienen negocios en Venezuela, el impacto es bastante reducido. Más que la realidad actual, estas compañías podrían beneficiarse de un despegue del país, ya que supondría un extra de negocio que hasta hace apenas 3 días no se tenía en cuenta.

En definitiva, el impacto de la captura de Maduro no tiene demasiado impacto en el corto plazo en las compañías del Ibex 35.