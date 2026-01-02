Resumen diario: fuertes alzas en los índices de EE. UU. quedan completamente borradas

• Tras un inicio sólido en la sesión de hoy en los índices de Estados Unidos, las alzas ya se han diluido. El S&P 500 registra una caída de 0,1%, el Nasdaq 100 retrocede 0,3%, mientras que el Dow Jones muestra solo una leve alza de 0,2%.
• La sesión en Europa, en cambio, mostró un panorama completamente distinto, con los principales índices europeos comenzando el año en terreno positivo. El DAX de Alemania subió 0,14%, el CAC 40 de Francia avanzó más de 0,5%, el FTSE 100 del Reino Unido ganó 0,2% y el IBEX 35 de España escaló más de 1%.
• El PMI manufacturero de Estados Unidos se ubicó en línea con las expectativas del mercado y se mantuvo por encima del umbral de 50 puntos, lo que indica una expansión del sector que continúa, aunque de forma moderada. Al mismo tiempo, los datos sugieren una leve desaceleración en el ritmo de crecimiento de la actividad respecto al mes previo.
• El PMI manufacturero de la eurozona decepcionó, confirmando una debilidad persistente del sector y una mayor contracción de la actividad por debajo de los 50 puntos. Alemania mostró un desempeño particularmente negativo, mientras que las mejores lecturas en algunos países no lograron mejorar el panorama general. La cifra inferior a lo esperado refuerza las preocupaciones sobre la velocidad de la recuperación económica.
• En el mercado de divisas, el euro se debilita frente a las principales monedas del mundo. El EUR/USD registra una caída de 0,3%.
• En el mercado de metales preciosos predominan las alzas. El oro sube 0,1% hasta USD 4.310, la plata avanza 1% hasta USD 71,8, el paladio registra un alza de 2,4% hasta USD 1.615, y el platino lidera con un incremento de 3,85% hasta USD 2.120. Estos movimientos reflejan un sentimiento positivo de los inversionistas al inicio de 2026.
• El comienzo del nuevo año ha sido muy fuerte para las criptomonedas, con avances significativos. Bitcoin sube 1,7% hasta cerca de USD 89.980, mientras que Ethereum registra un alza aún mayor de 3,7% hasta aproximadamente USD 3.110.
• Tesla informó que entregó 418.227 vehículos en el cuarto trimestre de 2025, lo que representa una caída interanual de alrededor de 15%–16%, quedando por debajo de las expectativas del mercado. Esto prolonga la tendencia de ventas más débiles, aunque la compañía mantiene una escala global de producción elevada y crecimiento en su segmento de almacenamiento de energía.
