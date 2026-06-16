El dólar australiano retrocede tras la decisión del RBA pese a mantener una postura firme⚔️

- El RBA mantiene los tipos de interés en el 4,35% tras encadenar tres subidas seguidas
- El banco central advierte que la inflación sigue muy lejos de su meta del 2-3% y deja la puerta abierta a nuevos incrementos
- Las principales entidades del país retrasan las expectativas de rebajas de tipos hasta 2027
- El dólar australiano cedió un 0,3% frente al dólar estadounidense
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El Banco de la Reserva de Australia (RBA) ha mantenido los tipos de interés sin cambios en el 4,35%, poniendo fin a una racha de tres subidas consecutivas y optando por su primera pausa del año. La decisión era ampliamente esperada y se tomó por unanimidad, aunque el tono del comunicado oficial siguió siendo marcadamente prudente. El RBA insistió en que la inflación todavía es demasiado alta y advirtió que no se descartan nuevos ajustes monetarios si las presiones sobre los precios no ceden.
La inflación sigue preocupando
El organismo señaló que la inflación se aceleró de forma notable en la segunda mitad de 2025, impulsada en parte por la sólida demanda interna y por las tensiones en el lado de la oferta. Aunque el índice de precios al consumo (IPC) se moderó hasta el 4,2% en abril, todavía se sitúa muy por encima del rango objetivo del 2-3% fijado por la institución, mientras que la inflación subyacente continúa en niveles elevados.
Entre los principales factores de riesgo destacan:
- El encarecimiento del combustible y la energía, cuyo impacto se traslada al transporte, los alimentos, los materiales de construcción y el sector servicios.
- Las empresas siguen repercutiendo el aumento de costes operativos a los consumidores.
- Inflación persistentemente alta en el sector servicios.
- Presiones salariales, incluidos los recientes aumentos del salario mínimo y de los salarios regulados.
- Incertidumbre sobre el ritmo de normalización de la oferta mundial de petróleo.
La principal preocupación del RBA es que el shock inflacionario provocado por la energía se vuelva persistente.
El enfriamiento económico da aire al banco central
El argumento de más peso para decretar esta pausa fue la pérdida de fuelle en los datos de actividad económica. El producto interior bruto (PIB) de Australia apenas avanzó un 0,3% trimestral en los primeros tres meses del año, lo que supone un frenazo frente al 0,9% registrado en el último trimestre de 2025, debido principalmente al menor gasto de las familias.
Los hogares australianos acusan cada vez más la presión por el encarecimiento de las hipotecas, el coste de la vida y la pérdida de capacidad de ahorro. Paralelamente, el mercado laboral ha empezado a dar síntomas de relajación: la tasa de desempleo subió hasta el 4,5%, su nivel más alto en varios años, aunque el RBA matizó que los indicadores generales de empleo muestran todavía una resistencia relativa. En cualquier caso, esta desaceleración económica aún no es lo suficientemente severa como para justificar un cambio de rumbo hacia rebajas de tipos.
Perspectivas: una pausa, no un cambio de ciclo
El mensaje del RBA es claro: la decisión actual representa una pausa para evaluar los datos entrantes, no el final del ciclo de endurecimiento monetario. En otras palabras, se trata de una pausa con tono restrictivo:
- Los tipos de interés se mantienen en el 4,35%.
- El RBA quiere evaluar el impacto de las subidas de tipos anteriores.
- La inflación sigue siendo demasiado alta para plantear una relajación de la política monetaria.
- Los precios del petróleo y la energía siguen siendo riesgos alcistas importantes para la inflación.
- No se descartan nuevas subidas de tipos si las presiones inflacionistas persisten.
De cara al futuro, la mayoría de los grandes bancos del país prevén que las tasas se estabilicen en este 4,35% y descartan posibles recortes hasta bien entrado 2027. Westpac se mantiene como la firma más agresiva al pronosticar dos subidas adicionales este año que elevarían la tasa de interés hasta el 4,85%.
Reacción del dólar australiano
El dólar australiano reaccionó a la baja tras conocerse el veredicto del RBA, lo que demuestra que el mercado interpretó la pausa como una menor probabilidad de ver un repunte de tasas a corto plazo. El par AUD/USD retrocedió desde la zona de 0,7060 hasta 0,7050 inmediatamente después del anuncio, cediendo cerca de un 0,3% en la sesión.
El movimiento de la divisa fue moderado dado que el mercado ya tenía completamente descontada la decisión, pero refleja que los inversores sopesaron con más fuerza los signos de ralentización económica que las advertencias del RBA sobre futuros incrementos.
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