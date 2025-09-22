El dólar canadiense baja ligeramente debido a un IPPI más alto de lo esperado

En agosto, el IPPI de Canadá subió un 0,5 % intermensual y un 4,0 % interanual (su nivel más alto desde abril), impulsado principalmente por el aumento de los precios de productos químicos, vehículos de motor, carne y metales no ferrosos. La carne de res y de pollo registró fuertes ganancias en un contexto de escasez de oferta y demanda estacional, mientras que el oro y la plata subieron ante las expectativas de un recorte de tasas de la Fed. Los precios de la energía y los productos petrolíferos cayeron, liderados por el petróleo crudo y el diésel, lo que moderó el aumento general. Los metales preciosos dominaron las subidas interanuales.
Empieza a invertir hoyHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
La lectura de la inflación al productor, más alta de lo esperado, limitó las ganancias de hoy del USD/CAD, aunque su naturaleza impulsada por los metales preciosos debería limitar el impacto en las expectativas generales de flexibilización monetaria en Canadá. Los aumentos de los precios de los alimentos, si bien son muy visibles para los hogares, reflejan en gran medida factores puntuales como los brotes de gripe aviar y es poco probable que modifiquen las perspectivas políticas.
14:30, Canadá - Datos de inflación de agosto:
IPPI: real 0,5 % intermensual; Pronóstico: 0,2 % intermensual; anterior: 0,7 % intermensual;
IPPI: real: 4,0 % interanual; anterior: 2,6 % interanual;
RMPI: real: -0,6 % intermensual; pronóstico: 1,2 % intermensual; anterior: 0,3 % intermensual;
RMPI: real: 3,2 % interanual; anterior: 0,7 % interanual;
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.