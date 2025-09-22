El dólar canadiense baja ligeramente debido a un IPPI más alto de lo esperado

En agosto, el IPPI de Canadá subió un 0,5 % intermensual y un 4,0 % interanual (su nivel más alto desde abril), impulsado principalmente por el aumento de los precios de productos químicos, vehículos de motor, carne y metales no ferrosos. La carne de res y de pollo registró fuertes ganancias en un contexto de escasez de oferta y demanda estacional, mientras que el oro y la plata subieron ante las expectativas de un recorte de tasas de la Fed. Los precios de la energía y los productos petrolíferos cayeron, liderados por el petróleo crudo y el diésel, lo que moderó el aumento general. Los metales preciosos dominaron las subidas interanuales.

La lectura de la inflación al productor, más alta de lo esperado, limitó las ganancias de hoy del USD/CAD, aunque su naturaleza impulsada por los metales preciosos debería limitar el impacto en las expectativas generales de flexibilización monetaria en Canadá. Los aumentos de los precios de los alimentos, si bien son muy visibles para los hogares, reflejan en gran medida factores puntuales como los brotes de gripe aviar y es poco probable que modifiquen las perspectivas políticas.

14:30, Canadá - Datos de inflación de agosto:

IPPI: real 0,5 % intermensual; Pronóstico: 0,2 % intermensual; anterior: 0,7 % intermensual;

IPPI: real: 4,0 % interanual; anterior: 2,6 % interanual;

RMPI: real: -0,6 % intermensual; pronóstico: 1,2 % intermensual; anterior: 0,3 % intermensual;

RMPI: real: 3,2 % interanual; anterior: 0,7 % interanual;