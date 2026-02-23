El dólar comienza la semana bajo presión por la tensión comercial

El dólar estadounidense comienza la semana bajo presión después de que la Corte Suprema de Estados Unidos invalidara una parte significativa del sistema arancelario introducido por el presidente Donald Trump, basándose en poderes de emergencia. Inicialmente, el fallo se percibió como positivo para el crecimiento global, ya que limita las acciones comerciales unilaterales de Estados Unidos. Sin embargo, Trump respondió rápidamente anunciando una nueva tasa arancelaria global uniforme del 15%, basada en un fundamento jurídico diferente. El mensaje para los mercados fue claro: las herramientas legales pueden cambiar, pero la dirección política sigue siendo la misma.
Técnicamente, el índice del dólar intenta estabilizarse tras probar la zona de los 96 puntos, pero se mantiene en una consolidación más amplia.
La combinación de incertidumbre jurídica y la continuación de una política comercial restrictiva provoca una extensa caída del dólar. Los inversores comenzaron a reevaluar la posición negociadora de Estados Unidos en materia comercial, las implicaciones fiscales y el riesgo de prolongadas disputas legales en relación con posibles reembolsos arancelarios. Con los mercados de Japón y China cerrados, la liquidez limitada amplifica aún más las fluctuaciones cambiarias: el euro-dólar avanza un 0,2% hasta 1,182, mientras que el USD/JPY baja un 0,25% hasta 154,5580. La reacción del mercado refleja no solo los titulares comerciales, sino también un renovado malestar por la imprevisibilidad de la política estadounidense.
Al mismo tiempo, los activos refugio subieron, mientras que los segmentos de mercado de mayor riesgo se vieron presionados. El oro alcanzó su nivel más alto en tres semanas, el petróleo cayó debido a la preocupación por la demanda a pesar de la reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, y el mercado de criptomonedas experimenta fuertes liquidaciones de posiciones.
Precio del oro
Fuente : Plataforma de XTB
Resumen diario: semiconductores, dólar y petróleo presionan a Wall Street
Wall Street se enfrenta al miedo📉Heico se desploma un 13%
Resumen diario: Wall Street espera a Nvidia (25.02.2026)
El Ibex 35 despunta a la espera de Nvidia
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.