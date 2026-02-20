🚨 El Ibex desafía el miedo y se dispara tras el golpe judicial a Trump

El Ibex 35 consigue cerrar la sesión con fuertes subidas de más de medio punto porcentual a pesar de las dudas iniciales. La jornada prometía ser volátil y no ha decepcionado, con el resto de índices europeos incluso repuntando con más fuerza y con la gran noticia de que la Corte Suprema de Estados Unidos ha fallado en contra de los aranceles de Trump.

El software vuelve a liderar

En la parte alta del Ibex 35 hemos tenido a Amadeus, repuntando un 3% y recuperando los descensos de la semana para quedarse prácticamente plana. Los miedos que rodean sobre las empresas de software por el impacto de la IA sigue vigente, lo que está impactando en la española. La banca también ha tenido una gran jornada, con Bankinter como protagonista después de confirmar un dividendo de 0,15€ por acción. La pregunta viene de si la banca será capaz de mantener estas remuneraciones atractivas en mitad de la guerra hipotecaria.

Telefónica se ha dejado alrededor de un 1%, mientras que Puig también ha mostrado debilidad. La compañía tuvo un gran recibimiento de sus cuentas, pero la falta de un guidance claro para el 2026 ha pesado más y se ha ido desinflando a medida que avanzaba la semana.

El lujo se dispara gracias a Moncler

En Europa el CAC francés y el MIB italiano han subido más de un 1% impulsadas por el optimismo en el sector del lujo. Moncler ha presentado unos resultados que han convencido al mercado gracias a una aceleración en el último trimestre. Además, el comportamiento en Asia sigue siendo mucho mejor que el del resto del mercado, destacando una gran acogida en China. Todo ello ha llevado a sus acciones a subir más de un 13%. En Wall Street los índices suben después del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos contra los aranceles de Trump. Esto supone un duro golpe para el presidente y si lo unimos a sus propias decisiones de rebajar algunos aranceles, podemos decir claramente que la política arancelaria ha sido todo un fracaso. Por otro lado, hemos conocido un dato de PCE de diciembre mayor de lo esperado y enquistado en el 2,9% y 3% para el subyacente, a la vez que el PIB anualizado del último trimestre creció tan solo un 1,4%. Este era el peor escenario posible: repunte de la inflación y caída del crecimiento, pero está pesando más la decisión sobre los aranceles.

El oro ha tenido una sólida sesión, con subidas de más del 1%, mientras que la plata ha vuelto a las andadas con repuntes del 5%. En cualquier caso, esta semana se preveía tranquila por el cierre de los mercados en China, por lo que la semana que viene podríamos tener importantes movimientos de nuevo.