Tres mercados a tener en cuenta la próxima semana (20.02.2026)

El aumento de las tensiones geopolíticas vuelve a posicionarse como uno de los factores dominantes en la valoración de activos globales. Las recientes conversaciones en Ginebra lograron avances limitados respecto al programa nuclear de Irán, mientras que Washington, según reportes, habría fijado un plazo de 10 a 15 días para alcanzar un avance significativo. El mercado comienza a asignar una probabilidad no nula a un eventual escenario militar.

Estados Unidos ha desplegado la mayor concentración de fuerzas aéreas en la región desde 2003, mientras que Teherán ha reforzado instalaciones estratégicas y endurecido su retórica. En paralelo, la guerra en Ucrania y las relaciones comerciales entre EE.UU. y China continúan como telón de fondo.

En este entorno, junto con una agenda cargada de discursos de miembros del FOMC y la publicación del índice PCE el jueves (métrica clave para evaluar la inflación en EE.UU.), los activos que merecen mayor atención son el petróleo WTI, el NASDAQ 100 y el oro.

Petróleo WTI

El WTI está incorporando una prima de riesgo geopolítico creciente. Los inversionistas evalúan riesgos asimétricos al alza ante posibles interrupciones en la oferta. Irán produce aproximadamente entre 3 y 4 millones de barriles diarios, y entre 20% y 25% del comercio global de crudo transita por el Estrecho de Ormuz, un punto crítico para el suministro energético.

Incluso un ataque limitado y focalizado sobre infraestructura militar podría desencadenar amenazas de represalia contra rutas marítimas e instalaciones energéticas en la región, elevando la volatilidad en todo el mercado energético. El escenario base actualmente descuenta una operación acotada destinada a presionar a Teherán hacia la mesa de negociación. Bajo esa hipótesis, el crudo podría sostener una prima de riesgo moderada.

Sin embargo, si la escalada se descontrola, particularmente con interrupciones en el Estrecho de Ormuz, los avances en precios podrían acelerarse con fuerza.

NASDAQ 100

El NASDAQ 100 se ubica en la intersección entre riesgo geopolítico y expectativas inciertas sobre las tasas de la Fed. El aumento de tensiones en Medio Oriente genera un impulso clásico de aversión al riesgo, que impacta particularmente a activos de crecimiento y sensibles a tasas.

Al mismo tiempo, un alza sostenida del petróleo complica el panorama inflacionario, reforzando la narrativa de “tasas altas por más tiempo” en un momento en que el mercado esperaba confirmación de un proceso desinflacionario tras los últimos datos de IPC.

Los discursos de miembros del FOMC, junto con el PCE del jueves y el PPI del viernes, podrían elevar la volatilidad en futuros sobre índices. Si los responsables de política monetaria adoptan un tono más prudente, el NASDAQ 100 podría enfrentar presión adicional, especialmente considerando el reciente período de consolidación, que sugiere agotamiento de catalizadores alcistas inmediatos.

Oro

El oro ha reafirmado su rol como activo de cobertura frente a riesgo y ha retornado hacia la zona de USD 5,000. En esta etapa, los precios parecen en modo de espera tras la reciente corrección abrupta.

Si las tensiones en Medio Oriente vuelven a dominar titulares, el capital global podría rotar nuevamente hacia activos refugio. En contraste, avances diplomáticos concretos o una operación militar limitada sin consecuencias sistémicas podrían moderar la demanda por cobertura.