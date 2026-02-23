El Ibex 35 se distancia del resto de índices europeos y se anota subidas de medio punto porcentual al comienzo de una semana clave para los mercados. En Europa el resto de selectivos se anotan caídas de como mínimo el 0,2%, por lo que el peso de la banca está beneficiando hoy al índice español. Además, esta semana tendremos los resultados de Nvidia, por lo que todo apunta a que se experimentará volatilidad. A todo ello se le suma el nuevo arrebato arancelario de Trump después de que la Corte Suprema fallara en su contra el pasado viernes.

Empresas que más suben del Ibex 35

La banca española copa la parte alta de la tabla a pesar de que la incertidumbre arancelaria debería perjudicar al sector. Por su parte, Deutsche Bank ha emitido un informe favorable sobre el sector bancario español, mejorando la recomendación sobre alguno de ellos, lo que le está valiendo al mercado para impulsar las acciones de la industria. Dado el gran peso en el Ibex, son el principal catalizador de las subidas de hoy y están paliando la otra parte de la tabla.

Empresas que más bajan del Ibex 35

La parte baja está copada por Indra. Según el periódico Expansión, la compañía está negociando la venta de Minsait Business Consulting, que es el segmento de consultoría estratégica de Minsait, para potenciar las inversiones en defensa. En cualquier caso, no parece que esa sea el motivo de las caídas, sino la incertidumbre latente sobre la fusión o no fusión con EM&E y el potencial impacto. Solaria también desciende y se está enfrentando a protestas por su proyecto en Álava, con parte de la población manifestándose en contra. Esto genera incertidumbre sobre la aplicación de los proyectos y pone en el foco el impacto real de los parques solares en el medio ambiente.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.