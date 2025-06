El dólar estadounidense se está estabilizando tras la caída de ayer

Los futuros de los índices estadounidenses continuaron su racha alcista el viernes. El dólar estadounidense (USDIDX) se está estabilizando tras la caída de ayer, pero se mantiene cerca de los 97 puntos. El EUR/USD cotiza ligeramente a la baja hoy. Los principales datos que el mercado espera hoy son el informe de inflación PCE de EE. UU. (13:30h) y la lectura final del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. Los mercados esperan una ligera disminución en la evaluación de las condiciones actuales en comparación con el dato anterior, mientras que se anticipa que las expectativas de inflación a largo plazo sean ligeramente superiores. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El optimismo de Wall Street está impulsando a los mercados europeos. El calendario europeo de hoy incluye solo datos de nivel secundario: inflación preliminar de Francia y España. Los futuros del petróleo y el gas natural registran avances moderados tras las recientes caídas, con el gas natural subiendo casi un 1%. La volatilidad en el mercado de criptomonedas se mantiene limitada, y el bitcóin se ha mantenido estable desde ayer, cerca de los 107.500 dólares. Donald Trump y el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, declararon ayer que Estados Unidos está cerca de firmar un acuerdo comercial con Europa y que las negociaciones comerciales son más favorables de lo previsto. El acuerdo final se anunciará al final de las negociaciones de Estados Unidos con sus socios comerciales. El oro cae casi un 1% y el platino baja un 2,2% en medio de la toma de beneficios. Las expectativas de recortes en las tipos de interés en EE. UU. siguen pesando sobre el dólar

