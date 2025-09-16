El dólar estadounidense vuelve a probar mínimos de cuatro años

El dólar estadounidense está perdiendo terreno frente a la mayoría de las principales divisas, a pesar de la publicación de sólidos datos de producción y consumo. A pesar de que Estados Unidos ha publicado recientemente sólidos indicadores de producción industrial y consumo, el dólar continúa perdiendo terreno frente a la mayoría de las monedas globales. Esta aparente contradicción refleja una dinámica más compleja en los mercados financieros, donde las expectativas sobre política monetaria y estabilidad geopolítica pesan más que los datos macroeconómicos puntuales. Esta reacción del mercado podría sugerir que los inversores especulan cada vez más sobre la posibilidad de un recorte de tipos de interés por parte de la Reserva Federal más agresivo de lo que anticipaba el consenso. Sin embargo, esta perspectiva podría verse cuestionada por el hecho de que no se observa un movimiento similar en los bonos del Tesoro estadounidense. Además, los futuros del índice del dólar estadounidense caen un 0,5%, volviendo a probar mínimos de cuatro años. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.