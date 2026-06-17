Según los últimos datos publicados en los Estados Unidos con respecto al informe de ventas minoristas, mayo trajo una sorpresa positiva significativa, la cual ocurrió incluso antes del comienzo del Mundial de Fútbol, evento que habitualmente tiene un impacto positivo en el consumo. El consumidor estadounidense está demostrando que no le inmuta la perspectiva de una política monetaria más restrictiva, lo que desencadenó una reacción inmediata en los mercados financieros.

Datos clave

Las ventas minoristas en mayo aumentaron un 0,9% m/m , situándose claramente por encima del consenso del mercado de +0,5%.

Grupo de control: El indicador que alimenta directamente los cálculos del PIB de EE. UU. (excluyendo partidas como automóviles y combustible ) subió un 0,7% m/m frente al +0,4% esperado.

Excluyendo transporte: Las ventas excluyendo automóviles dieron un salto del 0,8% m/m (previsión: +0,5%).

Revisión: La lectura anterior de abril se revisó mínimamente a la baja de un +0,5% a un +0,4%.

Interanual (a/a): En comparación con mayo del año pasado, las ventas minoristas aumentaron hasta un 6,9%.

Consumidor fuerte, la Fed y la geopolítica impulsan al dólar de nuevo

El consumidor estadounidense no tiene intención de frenar. El informe de mayo es una exhibición inequívoca de la fortaleza de la demanda interna estadounidense. Los temores previos de que una mayor inflación comenzara a exprimir de forma real las carteras de los estadounidenses se han dejado de lado por un momento. Lo más importante es que un resultado tan sólido para el grupo de control (+0,7%) demuestra que los incrementos no son solo una ilusión causada por los precios más altos en las gasolineras, sino que reflejan una actividad de compra real y saludable. Bank of America, basándose en datos internos de las tarjetas de pago de sus clientes, predijo con precisión este crecimiento y, efectivamente, los consumidores salieron de compras.

El dólar flexiona sus músculos antes de la decisión del FOMC. Unos datos económicos tan sensacionales son combustible directo y potente para el dólar (USD). La publicación llega en un momento clave, justo antes de la próxima decisión del FOMC sobre los tipos de interés. El mercado recibió una señal clara de inmediato: dado que la economía va bien y el consumidor está genial, la Reserva Federal no tiene absolutamente ninguna razón para apresurarse a bajar los tipos de interés. Hoy, el mercado descontó una mayor probabilidad de subidas en diciembre, situándola por encima del 80%. Sin embargo, la pregunta clave se centra en el tono que nos ofrecerá el nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh.

La sombra de Irán y las amenazas de Trump. La fortaleza del dólar, sin embargo, no resulta únicamente de una economía puramente fuerte y de unos fundamentos sólidos del PIB. El segundo factor, extremadamente importante, que respalda al USD es la prima de riesgo geopolítico que regresa a los mercados. El ambiente en torno al acuerdo con Irán se está caldeando debido a las últimas declaraciones de Donald Trump, quien ha vuelto a comenzar a amenazar abiertamente con ataques militares y la rescisión de los acuerdos existentes.

Ante una incertidumbre tan profunda en Oriente Medio, los inversores de todo el mundo están huyendo hacia refugios seguros, donde el dólar sigue siendo el líder indiscutible. La combinación de unos datos macroeconómicos excelentes y la ansiedad geopolítica crea las condiciones ideales para mayores ganancias del USD en los próximos días.

Fuente: xStation5

El par EUR/USD está regresando por debajo del nivel de 1,16 antes de la decisión de la Fed y a la luz del aumento del riesgo geopolítico. ​​​