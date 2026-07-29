Resumen Diario: el mercado empieza a dudar de nuevas subidas de tasas tras Warsh, pero Trump destruye el rebote

Conclusiones clave La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés , mientras el tono más dovish de Kevin Warsh llevó al mercado a retrasar las expectativas de una próxima subida hasta octubre .

mantuvo las , mientras el tono más de llevó al mercado a retrasar las expectativas de una próxima subida hasta . Las declaraciones de Donald Trump sobre Irán impulsaron con fuerza al petróleo , aumentando la tensión geopolítica y elevando la preocupación por el Estrecho de Ormuz .

sobre impulsaron con fuerza al , aumentando la tensión geopolítica y elevando la preocupación por el . El mercado centra ahora toda su atención en los resultados financieros de Microsoft y Meta, que serán determinantes para el sentimiento del sector tecnológico y la narrativa de la inteligencia artificial.

Macroeconomía y bancos centrales La Reserva Federal decidió mantener sin cambios las tasas de interés en EE.UU., conservando el rango objetivo entre 3,50% y 3,75% , en línea con las expectativas de la mayor parte del mercado, aunque algunos inversionistas apostaban por una subida inesperada.

decidió mantener sin cambios las en EE.UU., conservando el rango objetivo entre , en línea con las expectativas de la mayor parte del mercado, aunque algunos inversionistas apostaban por una subida inesperada. La decisión no fue unánime, ya que tres de los doce miembros del comité ( Logan, Hammack y Kashkari ) votaron a favor de una subida de 25 puntos básicos , lo que refleja una fuerte preocupación por el posible regreso de las presiones inflacionarias.

( ) votaron a favor de una subida de , lo que refleja una fuerte preocupación por el posible regreso de las presiones inflacionarias. Inicialmente, el presidente de la Fed , Kevin Warsh , adoptó un tono hawkish , evitando realizar promesas y destacando la resiliencia de la economía estadounidense, así como la determinación de llevar la inflación hacia el objetivo utilizando un conjunto más amplio de indicadores que solo el índice PCE .

, , adoptó un tono , evitando realizar promesas y destacando la resiliencia de la economía estadounidense, así como la determinación de llevar la hacia el objetivo utilizando un conjunto más amplio de indicadores que solo el índice . Durante la ronda de preguntas y respuestas, Warsh fue percibido como más dovish , al sugerir que la Fed no tiene prisa por modificar la política monetaria.

fue percibido como más , al sugerir que la no tiene prisa por modificar la política monetaria. Actualmente, el mercado descuenta que la próxima posible subida de las tasas de interés en EE.UU. no llegaría antes de octubre , desplazando las expectativas previas que apuntaban a septiembre .

en EE.UU. no llegaría antes de , desplazando las expectativas previas que apuntaban a . Como respuesta al cambio de tono de Warsh , los índices estadounidenses recortaron pérdidas y el EUR/USD llegó a probar el nivel de 1,15 .

, los índices estadounidenses recortaron pérdidas y el llegó a probar el nivel de . Los datos publicados de inflación subyacente en Australia resultaron inferiores a las previsiones del mercado, provocando un debilitamiento inmediato del dólar australiano. Los inversionistas redujeron significativamente sus expectativas de futuras subidas de tasas por parte del Banco de la Reserva de Australia , lo que llevó al AUD/USD a retroceder alrededor de un 0,3% .

en resultaron inferiores a las previsiones del mercado, provocando un debilitamiento inmediato del dólar australiano. Los inversionistas redujeron significativamente sus expectativas de futuras subidas de tasas por parte del , lo que llevó al a retroceder alrededor de un . Se espera que el crecimiento de los salarios en la Eurozona continúe acelerándose hasta comienzos de 2027 , aunque las previsiones indican que estos niveles permanecerán muy por debajo de sus máximos históricos. Esta situación genera una presión moderada sobre el Banco Central Europeo (BCE) , que debe equilibrar el apoyo al crecimiento económico con el control de la dinámica salarial.

continúe acelerándose hasta comienzos de , aunque las previsiones indican que estos niveles permanecerán muy por debajo de sus máximos históricos. Esta situación genera una presión moderada sobre el , que debe equilibrar el apoyo al crecimiento económico con el control de la dinámica salarial. El presidente Donald Trump anunció una respuesta contundente contra Irán tras el reciente ataque a una base militar estadounidense en Jordania, aumentando drásticamente las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Aunque Trump señaló que Teherán busca poner fin a los ataques, su postura endurece las perspectivas de reanudar las negociaciones de paz y mantiene en riesgo la seguridad del transporte de petróleo a través del Estrecho de Ormuz. Mercado bursátil y empresas Los principales índices de Wall Street lograron recuperar parte de las pérdidas superiores al 1% registradas antes del anuncio de la Fed , lo que alivió a los inversionistas que temían una sorpresa más hawkish .

lograron recuperar parte de las pérdidas superiores al registradas antes del anuncio de la , lo que alivió a los inversionistas que temían una sorpresa más . Ahora toda la atención del mercado se centra en la publicación de los resultados financieros de gigantes tecnológicos como Microsoft y Meta , que pondrán a prueba la paciencia de los inversionistas respecto a los enormes gastos de CapEx destinados al desarrollo de la inteligencia artificial .

y , que pondrán a prueba la paciencia de los inversionistas respecto a los enormes gastos de destinados al desarrollo de la . Se espera que la reacción a estos resultados marque el tono del sector tecnológico durante el resto del verano, especialmente ante las dudas sobre la verdadera capacidad de monetización de la IA . Esta recuperación se produjo pese a las caídas iniciales provocadas por la preocupación por la escalada de las tensiones en el Golfo Pérsico .

. Esta recuperación se produjo pese a las caídas iniciales provocadas por la preocupación por la escalada de las tensiones en el . El sector de semiconductores volvió a sufrir una fuerte presión vendedora y el índice SOX registró su quinta sesión consecutiva de pérdidas, afectado por las ventas en compañías como Micron y Nvidia . La situación se agravó por el desplome del Kospi en Corea del Sur , que cayó un 6% , activando mecanismos automáticos de suspensión de operaciones y elevando la pérdida mensual a más del 30% .

volvió a sufrir una fuerte presión vendedora y el índice registró su quinta sesión consecutiva de pérdidas, afectado por las ventas en compañías como y . La situación se agravó por el desplome del en , que cayó un , activando mecanismos automáticos de suspensión de operaciones y elevando la pérdida mensual a más del . El detonante del pánico fueron los resultados de SK Hynix , que, pese a multiplicar por seis sus beneficios, anunció un CapEx récord de 31.000 millones de dólares , alimentando los temores a un exceso de capacidad en la infraestructura de IA . Además, las acciones de KLA retrocedieron después de que Morgan Stanley calificara sus resultados como poco inspiradores.

, que, pese a multiplicar por seis sus beneficios, anunció un récord de , alimentando los temores a un exceso de capacidad en la infraestructura de . Además, las acciones de retrocedieron después de que calificara sus resultados como poco inspiradores. Las acciones de la firma de lujo Hermès se desplomaron un 11% tras presentar unos resultados de ventas decepcionantes, aumentando las preocupaciones sobre la salud del mercado chino de artículos de lujo. La debilidad del sector también quedó reflejada previamente en los resultados de LVMH , cuyos ingresos se vieron afectados por las tensiones en Oriente Medio , que desincentivaron las compras de turistas de alto poder adquisitivo.

se desplomaron un tras presentar unos resultados de ventas decepcionantes, aumentando las preocupaciones sobre la salud del mercado chino de artículos de lujo. La debilidad del sector también quedó reflejada previamente en los resultados de , cuyos ingresos se vieron afectados por las tensiones en , que desincentivaron las compras de turistas de alto poder adquisitivo. En las bolsas europeas destacaron Electrolux , Alten y Hexagon , que registraron alzas de dos dígitos tras publicar sólidos resultados financieros.

, y , que registraron alzas de dos dígitos tras publicar sólidos resultados financieros. Las acciones de Ferrari lograron borrar completamente las pérdidas de la jornada gracias a una información publicada por el Financial Times sobre los prometedores resultados de ventas del modelo Luce . La noticia devolvió la confianza de los inversionistas en la fortaleza de la demanda por los vehículos de lujo de la marca italiana.

lograron borrar completamente las pérdidas de la jornada gracias a una información publicada por el sobre los prometedores resultados de ventas del modelo . La noticia devolvió la confianza de los inversionistas en la fortaleza de la demanda por los vehículos de lujo de la marca italiana. El fabricante automotriz Ford elevó por segunda vez este año sus previsiones de beneficios, respaldado por una sólida demanda de vehículos SUV de alto margen. La noticia impulsó una reacción positiva entre los inversionistas y favoreció el avance de sus acciones.

elevó por segunda vez este año sus previsiones de beneficios, respaldado por una sólida demanda de vehículos de alto margen. La noticia impulsó una reacción positiva entre los inversionistas y favoreció el avance de sus acciones. Las acciones de Procter & Gamble retrocedieron tras presentar previsiones anuales conservadoras y datos de ventas orgánicas inferiores a lo esperado, reflejando un consumidor más cauteloso. Por su parte, el gigante industrial Caterpillar también fue presionado después de que Baird rebajara su recomendación, advirtiendo sobre una desaceleración en las inversiones en centros de datos destinados a la inteligencia artificial .

retrocedieron tras presentar previsiones anuales conservadoras y datos de ventas orgánicas inferiores a lo esperado, reflejando un consumidor más cauteloso. Por su parte, el gigante industrial también fue presionado después de que rebajara su recomendación, advirtiendo sobre una desaceleración en las inversiones en centros de datos destinados a la . A las 21:30, el S&P 500 se sitúa en 7.390 puntos, con una caída del 1%; el Nasdaq 100 cotiza en 27.600 puntos, retrocediendo un 1,3%; mientras que el Dow Jones se ubica en 51.830 puntos, con pérdidas del 2%. Materias primas Los precios del petróleo registraron un fuerte avance, con el WTI subiendo más de un 7% hasta situarse cerca de los 85 dólares por barril , después de las contundentes declaraciones de Donald Trump sobre un posible ataque contra Irán .

registraron un fuerte avance, con el subiendo más de un hasta situarse cerca de los , después de las contundentes declaraciones de sobre un posible ataque contra . El alza también fue impulsada por un informe que mostró una caída masiva e inesperada de los inventarios de petróleo en EE.UU. La combinación de factores geopolíticos y fundamentales permitió que el Brent superara nuevamente la barrera de los 90 dólares por barril (contrato de septiembre). Los mercados energéticos reaccionaron con fuerza, especialmente tras los riesgos sobre las principales rutas comerciales.

en EE.UU. La combinación de factores geopolíticos y fundamentales permitió que el superara nuevamente la barrera de los (contrato de septiembre). Los mercados energéticos reaccionaron con fuerza, especialmente tras los riesgos sobre las principales rutas comerciales. El oro experimentó una elevada volatilidad, llegando primero a poner a prueba el soporte de los 4.000 dólares por onza antes de la reunión de la Fed . Tras el tono más dovish de Warsh , el metal avanza alrededor de un 1% .

experimentó una elevada volatilidad, llegando primero a poner a prueba el soporte de los antes de la reunión de la . Tras el tono más de , el metal avanza alrededor de un . En los mercados de materias primas agrícolas , se registró una fuerte ola de ventas que afectó principalmente a los futuros del café y el cacao . Estas caídas contrastan con el fuerte repunte observado en las materias primas energéticas y en los metales preciosos .

, se registró una fuerte ola de ventas que afectó principalmente a los futuros del y el . Estas caídas contrastan con el fuerte repunte observado en las materias primas energéticas y en los . El gas natural en EE.UU. registró un rebote antes del vencimiento de los contratos de futuros de agosto.

en EE.UU. registró un rebote antes del vencimiento de los contratos de futuros de agosto. A las 21:30, el oro cotiza en 4.060 dólares, con un avance del 1,39%; el WTI se ubica en 84,64 dólares, subiendo un 7,07%; el Brent (contrato de octubre) cotiza en 88,00 dólares, con un alza del 7,58%; mientras que la plata (XAG) se sitúa en 58,36 dólares, avanzando un 2,25%. Divisas El índice del dólar estadounidense (DXY) retrocedió un 0,4% tras la decisión de la Fed de mantener las tasas sin cambios, lo que permitió al EUR/USD acercarse al nivel de 1,1450 durante la conferencia de Kevin Warsh. No obstante, los analistas consideran que esta debilidad del dólar podría ser temporal debido a los persistentes riesgos geopolíticos, que tradicionalmente favorecen la demanda por el billete verde como activo refugio.

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