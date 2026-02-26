El dólar se impone al yen: ¿qué está pasando?

- El tono del Banco de Japón se endurece, con mensajes que apuntan a que la inflación está cerca , o incluso por encima, del objetivo.
- La puerta a nuevas subidas en las próximas reuniones sigue abierta, condicionada a salarios y datos macro.
- La inflación de servicios refuerza la presión desde el mercado laboral y legitima la postura más restrictiva.
- El tono del Banco de Japón se endurece, con mensajes que apuntan a que la inflación está cerca , o incluso por encima, del objetivo.
- La puerta a nuevas subidas en las próximas reuniones sigue abierta, condicionada a salarios y datos macro.
- La inflación de servicios refuerza la presión desde el mercado laboral y legitima la postura más restrictiva.
El Banco de Japón mantiene un tono hawkish a pesar de la presión política. El miembro del consejo del banco, Hajime Takata, considerado un halcón, dijo que Japón está cerca de alcanzar su objetivo de inflación del 2%, con expectativas de inflación a medio y largo plazo en aumento.
Advirtió sobre el riesgo de superar el objetivo de inflación y apoyó nuevas subidas graduales de los tipos de interés, proponiendo un movimiento de hasta el 1,0% en la reunión de enero de 2026.
Subrayó que los tipos de interés reales siguen profundamente negativos y que las condiciones monetarias siguen siendo acomodaticias, a pesar de la subida de diciembre hasta el 0,75%.
El gobernador del BOJ, Kazuo Ueda, confirmó que las reuniones de marzo (18–19) y abril (27–28) siguen “abiertas” a posibles subidas de tipos, dependiendo de las negociaciones salariales de primavera y de los datos económicos. La inflación de servicios en enero se mantuvo en el 2,6% interanual, apoyando las presiones de precios desde el mercado laboral y manteniendo el sesgo hacia nuevas subidas de tipos.
Fuente: Bloomberg Financial LP
Los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años no lo han tenido fácil en las últimas semanas. La situación es similar para los valores japoneses, con la diferencia de que la caída es más superficial, actualmente rebotando, y a largo plazo los rendimientos japoneses a 10 años siguen en una tendencia alcista.
Fuente: Bloomberg Financial LP
Precio del par USD/JPY
Los comentarios hawkish de los banqueros del BoJ hoy impulsaron al yen, pero el par USD/JPY sigue en una tendencia alcista a medio plazo. Curiosamente, el par está probando un nivel de resistencia técnica importante de la formación de cuña ascendente. Una ruptura sostenida por encima o por debajo de este nivel podría determinar la tendencia a corto plazo del instrumento en el futuro.
El Nasdaq 100 cotiza de menos a más en medio de una sesión convulsa
De Leonardo a Rheinmetall: ¿cómo reacciona el sector de defensa al conflicto en Oriente Medio?
Los datos del sector manufacturero de EE. UU. superan las expectativas
Estrangulamiento del comercio mundial: ¿cómo se encuentra el estrecho de Ormuz?
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.