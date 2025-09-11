El Dow Jones sube 1,3% y alcanza un nuevo máximo histórico 📈

Los futuros sobre el Dow Jones Industrial Average avanzan hoy cerca de un 1,3%, alcanzando niveles no vistos desde el 22 de agosto. El índice se ve impulsado por las subidas en sus componentes de mayor peso, incluyendo UnitedHealth Group, Caterpillar, Home Depot, Sherwin-Williams y Goldman Sachs, cuyas acciones suben entre un 2,2% y un 3,2% en la jornada. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El mercado recibió con optimismo los débiles datos laborales de EE. UU., ya que aumentan la probabilidad de una serie de recortes de tasas por parte de la Fed, mientras que la inflación se publicó en línea con lo previsto (aunque el ritmo mensual resultó ser el doble del registrado en julio).

