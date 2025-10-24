📈Los futuros del Nasdaq 100 suben tras el dato de inflación

Conclusiones clave Hoy se ha publicado la lectura del IPC de septiembre de EE. UU.

Los datos fueron inferiores a lo esperado, un 3 % interanual.

Los futuros del Nasdaq 100 cotizan al alza tras conocerse el dato de inflación de Estados Unidos para el mes de septiembre, que ha sorprendido al situarse por debajo de lo anticipado por el mercado. En concreto, el IPC de Estados Unidos se ha situado en un 3 %, frente al 3,1 % previsto y el 2,9 % anterior. Este dato facilita la bajada de tipos de interés de la FED, lo que ha tranquilizado al mercado. Por su parte, el IPC subyacente intermensual se ha situado en un 0,2 % frente al 0,3 % previsto, también es un dato positivo para la economía americana. Tras la publicación, los futuros del Nasdaq 100 se han anotado una ligera subida de más del 0,80%, apuntando a una apertura al alza para el índice. Fuente: Plataforma de XTB

