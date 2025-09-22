El EUR/USD cae tras la agresiva declaración del presidente de la Fed de St. Louis

Alberto Musalem, presidente y director ejecutivo del Banco de la Reserva Federal de San Luis, expresó una confianza moderada en el pleno empleo en EE. UU., al tiempo que destacó la persistencia de los riesgos inflacionarios. Considera que la política monetaria se mantiene entre moderadamente restrictiva y neutral, adecuada para las perspectivas económicas actuales y la incertidumbre actual. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Musalem votó a favor de un recorte de 25 puntos básicos para ajustar la política monetaria en respuesta a los riesgos a la baja del mercado laboral, incluyendo menores expectativas de empleo y una contratación más débil, pero ve un margen limitado para una mayor flexibilización. Espera que el mercado laboral se mantenga en pleno empleo en el futuro previsible. En cuanto a la inflación, señaló que las presiones arancelarias aún no se han materializado por completo, mientras que las condiciones financieras, como los bajos diferenciales de crédito, siguen impulsando la actividad económica. El EUR/USD estancó su recuperación por encima de 1,177 antes del discurso de Musalem y ahora intenta volver por debajo de este nivel clave. A pesar de ello, el principal par de divisas aún registra una subida del 0,2 % en el día.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.